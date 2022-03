'O Clone' e 'O Cravo e a Rosa' disparam e aumentam a audiência da Globo

Novelas 'O Clone' e 'O Cravo e a Rosa' disparam na faixa vespertina e fazem sucesso na telinha da Globo

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 14h06

As duas novelas escolhidas para serem reprisadas na faixa vespertina da TV Globo seguem em alta e estão cada vez mais na boca do povo.

Escolhidas criteriosamente, as novas exibições das bem-sucedidas O Cravo e a Rosa e O Clone não param de bater recordes de audiência na programação da plim plim.

De acordo com informações do site Notícias da TV, na tarde desta terça-feira, 1, feriado de Carnaval, as obras subiram ainda mais e registraram altos índices, deixando a direção da emissora bem satisfeita.

- Qual novela você gostaria de assistir no lugar de 'O Clone'?

Enquanto a divertida O Cravo e a Rosa atingiu 15,2 de média na Grande São Paulo, a emocionante O Clone marcou 17,8, as melhores marcas do ano.

Ainda não se sabe que trama irá figurar no Vale a Pena Ver de Novo com o final de O Clone nos próximos meses. Várias obras disputam a vaga. Façam as suas apostas!