Neném e Paula salvam Teca em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Casal Neném e Paula salva Teca do perigo na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 12h01

Parceiros e sempre juntos, dois personagens da novela Quanto Mais Vida, Melhor enfrentarão em breve novas aventuras na história.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, a ambiciosa Teca (Karina Dohme) ficará na mira do perigoso Roni (Felipe Abib), que a ameaçará com gravidade.

Na trama das 19 horas, o malvado tentará acabar com a vida da noiva de Trombada (Marcelo Flores) para impedir que ela revele a verdade sobre a armação feita contra Neném (Vladimir Brichta).

Salva pela dupla

Antes que o pior aconteça, a loira será salva pelo próprio jogador de futebol e por Paula (Giovanna Antonelli), que apesar de estarem com corpos trocados, se unirão para desvendar essa história.