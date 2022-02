Natália Lage comemora sucesso da médica que vive na novela 'Um Lugar ao Sol'

Atriz Natália Lage fala da repercussão da médica que interpreta na novela 'Um Lugar ao Sol', da Globo

Destaque na história da novela Um Lugar ao Sol, a atriz Natália Lage (43) está feliz a vida com a repercussão da sua personagem na obra de Lícia Manzo (56).

Em recente conversa com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista celebrou a aceitação positiva sobre a médica Gabriela que vive na atual trama das nove.

"O meu termômetro é o Instagram, que é a única rede social que eu uso. Tenho recebido muitas mensagens carinhosas de pessoas que torcem pelo casal. Criaram até mesmo o termo 'Gabilana' para shippar as duas. Estou adorando", comemorou ela citando a Ilana (Mariana Lima).

Apesar da torcida da maioria do público, Natália Lage reforçou que teve receio antes de ver a sua obstreta homossexual no ar. "Neste momento do Brasil, em que vivemos uma homofobia praticada, achei que realmente fosse ter alguma reação negativa. A sensação que eu tenho é de que o país regrediu 40 anos. Mas tem sido supreendentemente positiva a repercussão. Me sinto orgulhosa por esse trabalho", disse.

"É fundamental abordar o tema e naturalizá-lo. Precisamos caminhar para um momento em que o preconceito não precise mais ser discutido. Aí sim os personagens das chamadas minorias, que não são de fato uma minoria em termos quantitativos, vão ter outras questões para resolver. Uma das minhas grandes preocupações ao interpretar a Gabriela foi não estereotipar", ressaltou ela.