Murilo Benício surge remando em passeio com Guito no Pantanal

Intérprete de Tenório na novela Pantanal, Murilo Benício aproveita o tempo livre em um passeio de barco com Guito, o Tibério, em um rio do pantanal

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 15h21

O ator Murilo Benício (50) apareceu em um novo vídeo nas redes sociais ao lado do ator Guito (38) nos bastidores das gravações da novela Pantanal, da Globo. Eles curtiram um passeio de barco em um rio no Mato Grosso do Sul e o momento foi registrado por Guito nas redes sociais.

Nas imagens, Murilo – que interpreta o Tenório na novela – apareceu remando enquanto Guito – que faz o Tibério – brincava sobre o final de seus personagens na trama. “Sobrou Tibério e Tenório”, disse ele. Então, Benício brincou: “Terminaram juntos, vão adotar um filho lindo”.

Vale lembrar que parte dos atores da novela já voltou para o Rio de Janeiro após o fim de suas gravações no Pantanal.

Assista ao vídeo do passeio de Murilo Benício e Guito: