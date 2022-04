Muda mostra as garras e tenta matar personagem em 'Pantanal'

Muda mostra as garras e tenta matar grande personagem no remake da novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 11h00

Cheia de segredos e ódio no coração, uma das personagens centrais da novela Pantanal finalmente mostrará a sua verdadeira face do mal.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, Muda (Bella Campos) aproveitará a viagem de Juma (Alanis Guillen) para o Rio de Janeiro para se libertar de vez.

Com medo de uma onça, que poder ser a Maria Marruá (Juliana Paes) no folhetim da TV Globo, a jovem atirará contra o animal, mas acertará o Velho do Rio (Osmar Prado).

Pedido de socorro

Logo em seguida, o veterano pedirá ajuda e socorro para Muda, mas ela se negará a abrir a porta para o Velho na novela das nove. "Tô morrendo!!!", dirá o amigo de Juma na trama.