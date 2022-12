Morre Betito Tavares, ator da novela Coração de Estudante

Conhecido por interpretar o Cardosinho na novela Coração de Estudante, Betito Tavares faleceu aos 42 anos

O ator Betito Tavares faleceu aos 42 anos de idade na quinta-feira, 15. A causa da morte não foi divulgada pela família. O artista ficou conhecido por interpretar o personagem Cardosinho na novela Coração de Estudante, da Globo, que está sendo reprisada no Canal Viva.

Natural de Recife, ele também atuou na novela Malhação e se dedicava ao teatro ao longo de sua carreira.

A morte dele foi lamentada nas redes sociais pelo ator Renato Góes, que era amigo dele.

Renato Góes escreveu no Twitter sobre a morte do amigo. "Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador quando ele foi embora fazer sua 1ª novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hoje perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Beijo nos amigos e família", disse ele.

Betito Tavares. Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador qnd ele foi embora fazer sua 1ª novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hj perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Bjo nos amigos e família 💙 pic.twitter.com/5CrCzTJGSd — Renato Góes (@renatogoess) December 15, 2022

Morre Márcia Manfredini

Há poucos dias, o universo da TV também se despediu da atriz Márcia Manfredini. Ela faleceu no dia 5 de dezembro de 2022. A causa da morte não foi divulgada. Em sua carreira, Márcia fez vários trabalhos na TV e no teatro, como Sandy & Junior, Carrossel, Êta Mundo Bom e Deus Salve o Rei. Uma de suas personagens mais lembradas é a Dona Abigail do seriado A Grande Família. Recentemente, ela atuou no seriado Família Paraíso, que é exibido nas tardes de domingo na Globo.

Um dos grandes amigos dela era o ator Blota Filho, que lamentou a morte da amiga. "Minha melhor amiga! Um ser de liz e amor! Sempre rindo de tudo! Ontem nos falamos por 2 horas! Você vai fazer muita falta na minha vida! Biiii segue com luz e muita porque foi luz que você espalhou por aqui!!! Não acredito até agora! Mas Deus sabe o que faz! Gratidão por tudo que passamos, rimos e vivemos nesses 30 anos de união! Te amo magrela!", disse ele.