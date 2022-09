Miguel Venerabile comemora o sucesso do seu personagem em Mar do Sertão

Miguel Venerabile, o Joca de Mar do Sertão, conta sobre a alegria de fazer parte do núcleo cômico da novela

Publicado em 14/09/2022

O ator mirim Miguel Venerabile está radiante com o seu novo personagem na TV. Após atuar em Gênesis e Reis, na Record TV, ele está no elenco da novela Mar do Sertão, da Globo, com Joca, filho dos personagens dos atores Enrique Diaz e Clarissa Pinheiro. Na trama, ele faz parte do núcleo cômico e está adorando a experiência.

"Eu tô muito feliz gravando o Joca. Eu amo definitivamente o Joca. Eu me sinto muito parecido com o Joca. Ele é do núcleo cômico... Eu, na minha opinião, não sei a de vocês, mas eu acho que eu sou um pouco engraçado. Eu sou um pouco no meio da lua. Eu tenho definitivamente tenho certeza que eu sou no mundo da lua! O Joca não tem explicação pra ele... ele é o Timbozinho, o Timbó é todo engraçadão, aquele lado, núcleo cômico. E eu sou ele, só que pequeno, entendeu?", disse ele.

E completou com mais detalhes sobre a personalidade do seu personagem. "O Joca é espevitado, doidinho, ele é amigo, amoroso entre aspas, é engraçado, sincero até demais. Gosta dos pais dele e ama animais. Ele tem amorsinho pelo jumento, por shopping center, pela Ivete (é a cabra), ele entende os animais, fala com os animais. O Joca tem um vínculo com os animais", declarou.

Então, Miguel ainda contou como aprendeu a falar com o sotaque. "Aprender o sotaque nordestino não foi muito fácil e nem muito difícil, é tipo, você acostumar sua língua com outra língua. É outra forma de falar! É minha própria língua com outro jeito de falar, palavras diferentes, temperamento diferente. Várias coisas culturais diferentes. Eu acho que foi mais fácil do que difícil. Eu tive facilidade... Eu tive só uma aula de prosódia, e peguei muito rápido. Porque a minha professora, alguns amigos meus e parentes dizem que eu aprendo muito rápido. Para me ajudar no sotaque eu assisti "O Auto da Compadecida", "Lisbela e o Prisioneiro". Escutei músicas do nordeste desde o início e ao longo do tempo e fui pegando um sotaquezinho. Até entrevista com a Juliette eu assisti para me inspirar", contou.

Veja as fotos de Miguel Venerabile nos bastidores das gravações:

