Mel Maia tem crise de ansiedade nos bastidores de novela da Globo

No elenco da novela 'Vai na Fé', Mel Maia abre o coração ao revelar que sofreu uma crise de ansiedade antes de gravar as cenas nos estúdios da Globo

A atriz Mel Maia (18) fez um desabafo nas redes sociais ao abrir um momento de sua intimidade para os fãs. A artista contou que teve uma crise de ansiedade nos estúdios da Globo enquanto se preparava para gravar as cenas da novela Vai na Fé, próxima trama das 7 da emissora, na qual interpretará a personagem Guiga.

Nos stories do Instagram durante a madrugada desta sexta-feira, 16, a estrela relatou como a crise começou, os seus sentimentos durante o momento de tensão e o que aconteceu no final. Mel contou que é ansiosa e faz terapia há algum tempo, mas que ainda tem algumas crises esporádicas.

“Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E, desde que eu descobri isso, eu comecei a fazer absolutamente tudo para viver em paz comigo mesma. Comecei a deletar pessoas, lugares, costumes, comidas, para não ter mais crises de ansiedade. Quando eu comecei a ter ansiedade, eu tinha toda hora. Às vezes eu estava em um restaurante comendo com os meus pais e eu tinha, ou estava em uma festa e eu tinha crises de ansiedade. Comecei a fazer terapia, e eu descobri que é só eu me distrair e fazer coisas que eu gosto que tudo melhora, não tenho crises de ansiedade diariamente. Agora eu só tenho crises de ansiedade quando algo me dá gatilho, é raro, porque eu estou muito bem comigo mesma. Hoje eu tive crise de ansiedade no trabalho", disse ela.

Na sequência, ela falou sobre o que sentiu durante a crise nos bastidores da novela. "Qual é a sensação? Quando eu começo a ter crise de ansiedade, meu corpo começa a ficar quente, eu começo a suar frio, começo a me tremer... E meu olho começa a encher de lágrima, e eu estou toda maquiada. Meu olho começa a encher de lágrima, eu estou no camarim e está todo mundo me olhando. Eu começo a tremer, ficar nervosa porque eu não posso borrar a maquiagem", disse ela, citando o que aconteceu na quinta-feira.

Mel completou sobre a angústia que sentiu ao ter receio de atrapalhar o cronograma de gravação do dia. "Quando eu tenho crise de ansiedade, eu preciso chorar muito para colocar tudo para fora. E naquele momento eu não podia. Eu tive que segurar, porque se eu chorasse, ia ter que refazer a maquiagem e demora muito para fazer a maquiagem da Guiga. Ia atrasar muito e eu ia levar bronca. E começa aquela sensação de parecer que eu não estou ali, parece que eu estou em um sonho. Tudo começa a parecer de mentira, eu fico meio tonta, com vontade de chorar, tento achar um lugar que não tenha ninguém, mas todo lugar tem muita gente. Eu começo a pensar: 'ferrou, porque eu preciso botar tudo isso para fora e eu não posso'. Eu fico pensando: 'será que eu choro? Será que vão me chamar para gravar agora? E se eu chorar e me chamarem?'. A sensação é muito louca, e todo mundo me olhando, não tem como ficar sozinha. Quando eu estava quase chorando, falaram: 'Mel, vamos embora, vamos gravar!'. Entrei na sala de maquiagem e eu esqueci de fazer o delineado e de colocar o sapato. E eu com aquela cara de choro, me sentindo muito mal, confusa. E completamente preocupada. As pessoas vão me ver neste estado, que vergonha. Estou só contando o que vem na minha cabeça durante a crise. No meu ambiente de trabalho, é muito ruim isso acontecer porque me atrapalha. Mas são coisas normais, por isso estou compartilhando com vocês", relembrou.

Ela relembrou o que passou na sua cabeça ao entrar no estúdio para gravar. "Não posso pensar em ter crise porque vai estressar o diretor, que vai estressar o câmera, que vai estressar todo mundo, porque eu vou estar derretida e vai ter que arrumar a atriz tudo de novo. Vai atrasar, tem cronograma... Quando eu coloco esses sentimentos para dentro, isso me causa vários problemas, como prisão de ventre. Comigo é assim", declarou.

Por fim, Mel Maia revelou que a crise de ansiedade passou e ela conseguiu gravar normalmente. "Depois ficou tudo bem. Eu comecei a gravar as cenas, a me distrair e conversar com as minhas amigas de cena e ficou tudo bem", contou.