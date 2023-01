Mel Maia dá spoiler de bastidores de novela ‘Vai na Fé’

Atriz Mel Maia publica imagens dos bastidores da novela ao lado de colegas de elenco

A atriz Mel Maia (18) decidiu dar um pouquinho de spoiler sobre como vai ser sua participação na novela Vai na Fé! Nesta quinta-feira, a artista publicou uma série de imagens caracterizada como sua personagem, ao lado de colegas de elenco.

“Eu amo meu trabalho!! Vem, Guiga”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez eu seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, ela mostra desde os bastidores da novela, com o cenário, até vídeos de preparações para cenas.

Em algumas das fotos, ela aparece sentada, com um drink na mão. Além de mostrar selfies nos espelhos dos camarins de quando se preparava para entrar em cena. Na postagem também pode-se ver alguns vídeos das cenas, além de fotos com a produção da novela.

Os comentários foram lotados de elogios para a atriz. “Eu amo seu trabalho”, brincou uma seguidora. “Nada tira da minha cabeça que você seria perfeita como Chiara”, indagou uma outra, se referindo ao personagem de Jade Picon em Travessia. “Vou dar um jeito de assistir”, garantiu uma terceira.

Veja a publicação da atriz Mel Maia mostrando um pouco dos bastidores da novela Vai na Fé:

Pedido de namoro

Na última segunda-feira, 2, Mel Maia foi surpreendida pelo namorado, MC Daniel. Os dois, que estão juntos desde outubro de 2022, oficializaram o namoro com um par de alianças de luxo durante viagem para Búzios, no Rio de Janeiro.

"Tô com um apartamento no dedo, no dia que eu quiser quitar meu apartamento só vender esse anel", brincou a atriz, se referindo ao valor do anel da marca americana Tiffany & Co, de ouro branco 18k com pedras de diamante. Cada anel custa R$ 33.450,00. "Meu melhor amigo é meu namorado. Nunca me senti tão amada e tão valorizada [...]", escreveu ela ao compartilhar uma sequência de registros ao lado do amado no feed do Instagram.