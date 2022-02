Matias flagra Elisa aos beijos em 'Além da Ilusão'

Matias flagra a filha Elisa aos beijos na novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 14h20

Um flagra daqueles irá agitar bastante a vida dos protagonistas da novela Além da Ilusão, que estreou nesta semana na telinha.

No capítulo de quarta-feira, 9, Matias Tapajós (Antonio Calloni) vai surtar ao ver a filha Elisa (Larissa Manoela) no cassino com o mágico Davi (Rafael Vitti).

O pai autoritário da trama das 18 horas descobrirá que a primogênita mentiu sobre estar doente e pegará o jovem casal juntinho na história de época.

"Não fica bravo, pai, só vim ver a apresentação do Davi. Ele salvou minha festa, somos amigos!", argumentará Elisa na tentativa de amolecer o coração do parente.

Sirigaita

"Vem. Você veio se enfiar nesse antro de jogatina, lugar que eu odeio, e ainda se enfurna atrás das cortinas com esse sujeito, como se fosse uma sirigaita!", dirá Matias cheio de fúria com a filha dele na nova novela das seis.