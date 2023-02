Marina Ruy Barbosa deverá atuar em nova novela da Globo

Marina Ruy Barbosa pode voltar às novelas da Globo depois de cerca de quatro anos afastada deste formato, diz colunista

A atriz Marina Ruy Barbosa pode voltar às novelas em breve! De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, a artista aceitou o convite para atuar na novela Fuzuê, que é a próxima trama das 7 da Globo.

A novela Fuzuê é escrita pelo autor Gustavo Reiz e tem direção artística de Leonardo Nogueira. Na história, a ruiva deverá interpreta a vilã Preciosa, que vai ser a antagonista da mocinha Luana (Giovana Cordeiro). A trama deverá marcar o retorno de Marina ao formato das novelas, já que ela está longe da teledramaturgia desde que atuou em O Sétimo Guardião, de 2018/2019.

Neste meio tempo, a atriz se dedicou aos estudos de atuação fora do Brasil e também atuou na série Rio Connection, que ainda não tem previsão de estreia. Além disso, a atriz também está no elenco da série Paraíso Perdido, que é inspirada na obra de Nelson Rodrigues e será gravada em breve.

++ Gloria Maria encheu Marina Ruy Barbosa de elogios antes de sua morte

Marina Ruy Barbosa fala de Gloria Maria no Fantástico

Durante a entrevista das filhas de Gloria Maria no Fantástico, Marina Ruy Barbosa também deu um depoimento sobre a amizade com a apresentadora. “Quando eu a conheci, eu fiquei fascinada por tudo que ela representava e era. A gente teve uma sintonia e uma energia entre a gente que é muito louca. A gente tem uma diferença grande de idade, quando a gente viu, a gente já era muito amigas, muito confidentes. Ela me pedia conselhos e eu pedia conselhos”, contou ela.

Por fim, ela contou sobre a conexão delas. “A gente falava que a nossa amizade, o nosso encontro é de outras vidas. Eu procuro pensar que o nosso encontro não termina aqui. É um fim de um capitulo de um ciclo, mas que a gente ainda vai viver muitos ciclos, sabe?”, declarou.