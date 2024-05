Maria Santa em 'Renascer', Duda Santos conta sensação de retorno à novela

Intérprete de Maria Santa no remake de 'Renascer', a atriz Duda Santos aparecerá novamente em uma visão de José Inocêncio

A atriz Duda Santos não esconde o quanto está feliz por retornar às telinhas em 'Renascer', da TV da Globo, mesmo que por poucos minutos. Na primeira fase do remake, ela interpretou Maria Santa, esposa de José Inocêncio (Marcos Palmeira). A personagem da trama faleceu logo após dar à luz João Pedro (Juan Paiva), quarto filho do casal.

Desta vez, vestida de noiva, Santinha aparecerá em uma visão de José Inocêncio. Tudo acontecerá nos próximos capítulos da novela, durante o casamento do herdeiro mais novo com Sandra (Giullia Buscacio).

Em determinado momento da festa, Zé Inocêncio verá a esposa falecida com a roupa usada no matrimônio dos dois, celebrado do mesmo local. Para gravar a cena, Duda Santos precisou colocar novamente o vestido utilizado na primeira participação da trama.

Em entrevista ao site Gshow, a atriz contou qual a sensação de reviver a personagem, ainda que por pouco tempo. "Pôr esse vestido me dá essa felicidade e essa nostalgia. Maria Santa foi um presente, coisa mais linda que já fiz em toda a minha vida", declarou ela.

E completou: "Pra mim, a Maria Santa é um espírito de luz, acho que ela aparece ali para dar um caminho, acalmar o coração do José Inocêncio e para trazer o amor de volta em alguns momentos. Essa calma que ela tem, esse amor que ela representa... Ela é uma figura de muito amor. Todo mundo que tem a capacidade de ver Maria Santa fica com o coração menos aperreado".

Duda Santos revela como conseguiu primeiro trabalho na TV

Duda Santos (22) alcançou o estrelato ao interpretar Maria Santa na primeira fase de Renascer. Até chegar ao protagonismo da principal faixa de novelas da Globo, não foi nada fácil. Ainda aos 16 anos, ela enviou uma direct para o perfil da emissora no Instagram falando sobre seu sonho de ser atriz e as dificuldades enfrentadas para estudar teatro.

Logo depois, sem qualquer relação com a mensagem enviada, ela conseguiu a chance de fazer uma participação em Malhação: Toda Forma de Amar (2019). Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo revela como conseguiu sua primeira oportunidade na TV e reflete sobre as oportunidades para mulheres de comunidades no audiovisual. Confira o bate-papo completo!