Marcello Novaes viverá homem machista em 'Além da Ilusão'

Ator Marcello Novaes viverá personagem machista na próxima novela das seis, 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 12h06

O ator Marcello Novaes (59) voltará em breve ao ar como o Eugênio de Além da Ilusão, a próxima novela das 18 horas da TV Globo.

Na trama criada e escrita por Alessandra Poggi, o artista interpretará um homem machista e conservador, que viverá em pé de guerra com Violeta (Mallu Gali). Apesar disso, ambos vão ter um romance na obra.

"Esse romance vai demorar, mas vai acabar acontecendo", adiantou o famoso para o Gshow. "Esse embate dos dois vai gerar um lado bem divertido da novela. Acho que a Violeta vai acabar ensinando muita coisa para o Eugênio, porque apesar dele ter esse lado machista, ele acaba sempre ouvindo a Violeta", completou.

Voltando ao passado

"Ele vai aprender muita coisa. Esses embates são ótimos!", afirmou Marcello Novaes que contracenará com diversos novos talentos na novela de época. "Quando vejo esses jovens, fico lembrando de quando comecei. Essa troca com eles é muito bacana, eles estão com uma sede de interpretar, de fazer. E estou muito feliz de estar neste elenco, acho que é uma novela que vem em uma hora muito certa, a gente está precisando de um pouco e diversão, ilusão, fantasia", disse ele.