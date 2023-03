Mar do Sertão: resumo da última semana da novela

Na última semana da novela 'Mar do Sertão', Língua de Sogra mira sua pistola em José

Capítulo 174 - Segunda-feira, 13 de março

José pede para Fubá Mimoso proteger Candoca e Manduca. Mirinho consegue enganar Vespertino. Ismênia vai para a casa de Tertulinho. Catão questiona o Coronel sobre ele ter assumido a culpa pela morte de Noé. Timbó e Xaviera trocam confidências sobre o mandante do atentado contra José. Tertulinho encontra Laura desacordada em seu carro na estrada e chama uma ambulância. José garante a Firmino que colocará fim à guerra que se iniciou em Canta Pedra. Márcio Castro questiona Deodora sobre Laura, mas ela desconversa. Manduca e Joca pedem a ajuda de Pajeú para proteger o Catende. Fubá Mimoso e Pajeú se enfrentam, e Candoca repreende os dois. Floro e Vespertino são presos. Rosinha ensina Tereza e Timbó a ler e escrever. Jessilaine volta a ser a prefeita de Canta Pedra. José avisa a Candoca que teme por sua segurança e a de Manduca.

Capítulo 175 - Terça-feira, 14 de março

Lorena aceita se casar com Firmino, e Padre Zezo se emociona. Tertulinho avisa a José sobre o estado de saúde de Laura após o acidente. Maruan revela a José que Sabá Bodó e Nivalda aplicaram um golpe no Coronel Tertúlio. Sabá teme que as prisões de Floro e Vespertino o prejudiquem. Dagmar não contém as lágrimas ao ser chamada de mãe por Lorena. Fubá Mimoso observa os capangas de Deodora nas terras de Timbó. Tertulinho confessa a Dagmar que foi ele quem atirou contra Noé. Tertulinho afirma a Laura que descobrirá a pessoa responsável por seu acidente, e José ouve. Deodora celebra sua vitória.

Capítulo 176 - Quarta-feira, 15 de março

Dagmar visita Tertúlio, e os dois se reconciliam. Tertulinho confronta Deodora e Márcio Castro sobre o acidente de Laura. Deodora disfarça o temor quando José a ameaça. Com a ajuda de Catão, Tertulinho faz com que Márcio assuma o atentado contra Laura, e o advogado se entrega na delegacia. Sargento Venâncio dá voz de prisão a Sabá e Nivalda, mas o casal consegue fugir. Firmino consegue libertar o Coronel, que se emociona ao reencontrar Tertulinho. Deodora contrata Língua de Sogra, e Pajeú e Fubá Mimoso ficam apreensivos com a presença do matador na cidade. Língua de Sogra mira sua pistola em José.

Capítulos 178 a 179 - Quinta-feira, 16 de março, e Sexta-feira, 17 de março

Não serão divulgados.