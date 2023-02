Mar do Sertão: resumo da novela de 6 a 11 de fevereiro

Nos próximos capítulos de Mar doSertão, Deodora assume o comando da prefeitura

Capítulo 145 - Segunda-feira, 6 de fevereiro

Candoca acredita que tenham atentado contra a vida de Omar. Timbó repreende Tomás por ter perdido seu emprego. Tereza se revolta e agride Kaled Zafir por ter importunado Rosinha. Márcio descobre que a gravidez de Cira é falsa. Tereza e Rosinha reparam em um frasco com líquido desconhecido que estava com Kaled, e Candoca deduz que é veneno. Sabá Bodó teme ser descoberto por suas falcatruas. Kaled é preso. Lorena aprova o novo visual de Firmino. Cira se une a Nivalda e Sabá. Labibe é oficialmente aceita na família de Maruan. Deodora humilha Pajeú na frente de Vespertino. Firmino anuncia que José retomou seu posto de CEO na JM/Chaddad.

Capítulo 146 - Terça-feira, 7 de fevereiro

José desiste do cargo e indica Firmino para ser o novo CEO da JM/Chaddad. Anita e Joel se beijam. Cira aceita trabalhar na casa de Nivalda, e Sabá fica apreensivo. Laura é demitida, e Firmino assume o cargo de CEO. Firmino pede Lorena em namoro. Omar pede para Maruan retornar a Ozul. Pajeú quer voltar para casa com Deodora. Nivalda comenta, na frente de Cira, que Tertulinho envenenou o açude intencionalmente. Deodora decide se unir a Floro e Vespertino contra o Coronel, Sabá e José. O Coronel se encanta pela pastora Dagmar. Firmino chama Candoca para trabalhar com ele na JM/Chaddad.

Capítulo 147 - Quarta-feira, 8 de fevereiro

Candoca decide ser a consultora de Firmino. Floro nomeia Deodora como diretora de obras. Dagmar pensa no Coronel. Candoca, Maruan e Firmino conversam sobre a retomada dos projetos que trarão benefícios para Canta Pedra. José leva Candoca para ver a casa do Catende terminada. Omar e sua comitiva se despedem de Maruan, Labibe, Zahym, Latifa, Timbó e sua família. Candoca encoraja Firmino a não desistir de Lorena. O Coronel fica animado ao saber que a pastora Dagmar pode se casar. Firmino aceita a sugestão de Timbó e contrata Tomás como diretor financeiro. Xaviera se aconselha com Ismênia. Timbó inaugura sua plataforma petrolífera.

Capítulo 148 - Quinta-feira, 9 de fevereiro

Floro e Vespertino chegam para a inauguração, e todos desconfiam ao saber que Deodora foi nomeada diretora de obras da prefeitura. Lorena ouve a pastora Dagmar falar para padre Zezo que é sua mãe. Lorena procura apoio em Candoca e Labibe. Timbó acusa Firmino de magoar Lorena. A pastora Dagmar pede suporte ao Coronel. Xaviera sugere que Tertulinho contrate Laura para ajudar com a administração das contas da fazenda. Padre Zezo fala com Lorena na casa de Candoca. Deodora assume o comando da prefeitura, desbancando Floro e Vespertino. Nivalda tem uma ideia para ajudar Sabá em sua vingança. Timbó decide comprar uma casa na cidade. Tertulinho confronta Deodora.

Capítulo 149 - Sexta-feira, 10 de fevereiro

Deodora tenta manipular Tertulinho. Xaviera conversa com Firmino sobre Lorena. Nivalda sugere que Sabá ofereça uma casa para Timbó. Lorena se recusa a aceitar a pastora Dagmar como mãe. Deodora sofre com o desprezo de Tertulinho. Lorena pede que Dagmar vá embora de Canta Pedra. Sabá oferece uma casa para Timbó por um valor muito alto, e Tereza se preocupa. Firmino tenta ajudar Lorena. Xaviera tenta convencer o Coronel a voltar para a fazenda Palmeiral. Floro comenta com Deodora sobre o dinheiro do hospital que desviaram, e Vespertino se enfurece. José e Candoca sonham com o dia do casamento.

Capítulo 150 - Sábado, 11 de fevereiro

Deodora chantageia Vespertino e Floro para não denunciar o roubo do dinheiro do hospital. Padre Zezo se despede da pastora Dagmar. Candoca e Tereza conseguem fazer Lorena considerar a ideia de conversar com Dagmar. Timbó avisa a Tereza e Joca que eles irão a um shopping center na capital. Tertulinho fala para Xaviera que não vai ao casamento de José e Candoca, e ela usa Manduca para tentar convencê-lo. Lorena descobre que Firmino é o novo CEO da empresa e se enfurece com a insinuação que ele faz sobre ela. Timbó engana Sabá e compra a casa que ele ofereceu por um preço mais baixo. Deodora chega à casa de Vespertino e se enfurece ao ver Candoca falando com Pajeú.