Mar do Sertão: resumo da novela de 30 de janeiro a 4 de fevereiro

Nos próximos capítulos de Mar do Sertão, Candoca avisa a Maruan que Omar foi envenenado

Capítulo 139 - Segunda-feira, 30 de janeiro

Omar enfrenta Maruan, e Kadija interrompe a briga ao abençoar a união do filho com Labibe. Xaviera decide fazer um curso intensivo de sedução com Firmino, para que ele consiga conquistar Lorena. Floro e Vespertino comemoram o dinheiro desviado para um paraíso fiscal. Omar se surpreende com o comportamento de Kadija, e afirma que não tem mais nada para falar com Maruan. Candoca confronta Vespertino, Floro e Mirinho. Tereza refaz o vestido de Candoca, que se emociona. Vespertino propõe se unir a Deodora. Timbó percebe que Floro quer enganá-lo e faz uma proposta incomum ao prefeito de Canta Pedra.

Capítulo 140 - Terça-feira, 31 de janeiro

Timbó insiste que Floro aceite sua proposta antes de fazer qualquer acordo com ele. Lorena e Labibe ajudam a arrumar Candoca. Omar tenta persuadir Maruan a anular seu casamento. José se surpreende com a chegada repentina do Coronel ao Catende. Xaviera ouve Tertulinho pedir para Márcio Castro tirar as terras do Catende de José e o repreende. Deodora se assusta quando Pajeú a questiona sobre a visita de Vespertino. Jessilaine conta para Sabá e Nivalda que Tertulinho é o novo coronel de Canta Pedra. Labibe e Maruan contam para Zahym e Latifa que se casaram. Floro e Vespertino aceitam a proposta de Timbó. Tertulinho se recusa a se aliar a Sabá. José tenta convencer Omar a aceitar Labibe e reconsiderar sua decisão sobre Maruan. Deodora chega com Pajeú à casa de Vespertino. Tertulinho recebe o convite de casamento de Candoca e José.

Capítulo 141 - Quarta-feira, 1 de fevereiro

Xaviera percebe o incômodo de Tertulinho. Pajeú desiste de ficar na casa de Vespertino, e Deodora pensa em como tirar proveito da situação. Timbó exige que Floro e Vespertino chamem Eudoro para fotografar a posse do burrico Shop Cênti. Xaviera impõe que Tertulinho seja gentil com José. Zahym descobre com Omar que Maruan foi deserdado. Manduca se diverte com Xaviera. Tertulinho manda Márcio Castro marcar a Regata Náutica para o mesmo dia do casamento de Candoca e José. Sabá pensa em sabotar a Regata Náutica. Padre Zezo e a Pastora Dagmar pedem para Candoca adiantar seu casamento por causa do evento na fazenda Palmeiral. José pergunta ao Coronel quem encomendou sua morte com Fubá Mimoso/Dom Tião. Candoca confronta Tertulinho.

Capítulo 142 - Quinta-feira, 2 de fevereiro

Xaviera ouve a conversa entre Candoca e Tertulinho. O Coronel chora com a desconfiança de José. Timbó descobre que o açude está contaminado. Zahym acolhe Maruan e Labibe. José comenta com Candoca que está preocupado com o Coronel. Deodora questiona Vespertino sobre seu cargo na prefeitura. Pajeú ameaça Vespertino para que ele se mantenha longe de Deodora. Xaviera termina com Tertulinho e vai embora da fazenda. Nivalda repreende Sabá por ter contaminado o açude com as algas. Xaviera explica como Kadija irá convencer Omar a mudar de ideia com relação a Maruan. Timbó conta para Candoca e José sobre a contaminação do açude. Levi se assusta com o comportamento do Coronel durante a sessão. O Coronel ouve encantado o culto de Dagmar. Candoca e Timbó avisam a cidade da contaminação do açude. José exige que Tertulinho feche o açude.

Capítulo 143 - Sexta-feira, 3 de fevereiro

Tertulinho discute com José e se desespera quando vê as algas no açude. Floro e Vespertino não acreditam na denúncia de Candoca. Xaviera se surpreende com a beleza das esposas de Omar. O Coronel se aconselha com Dagmar. Kadija e as outras esposas exigem que Omar perdoe Maruan. Omar bebe a água contaminada, e Maruan se desespera. Lorena e Anita avisam a todos na cidade para não utilizar a água. José vai atrás de uma bióloga para resolver o problema com a contaminação do açude. Floro, Vespertino e Mirinho se surpreendem com a mudança do visual de Firmino. Tomás confronta Kaled por insultar Rosinha. Catão usa plantas para tentar conter a contaminação no açude. Timbó tem uma ideia para ajudar a cidade e pede o apoio de Candoca. José chega com a bióloga à fazenda Palmeiral. Timbó e Candoca chegam com caminhões-pipa na cidade.

Capítulo 144 - Sábado, 4 de fevereiro

Padre Zezo distribui água para toda a cidade. Xaviera entrega seu diamante para salvar o açude. Kadija conta para Maruan o que está fazendo para convencer Omar a aceitar seu casamento. Xaviera aceita as desculpas de Tertulinho. Tomás avisa a Timbó que os recursos para pagar os caminhões-pipa foram suspensos e todos se preocupam. Omar passa mal, e Maruan e Kadija se desesperam. Candoca é chamada para ajudar Omar e se preocupa com a gravidade do caso. Deodora obriga Vespertino a servir ela e Pajeú, que fica desconfortável. Omar é levado para um hospital na capital. Candoca avisa que o sheik precisará de uma transfusão, e Labibe se oferece para doar sangue. Tomás é demitido do banco. Candoca avisa a Maruan que Omar foi envenenado.