Mar do Sertão: resumo da novela de 27 de fevereiro a 4 de março

Capítulo 163 - Segunda-feira, 27 de fevereiro

Firmino tenta alertar José e Candoca. Joel e Anita se beijam. Nivalda decide ir até a casa de Timbó ao ver Latifa com Tereza. Noé procura Tertulinho, e Xaviera fica desconfiada. Lorena admira Firmino por suas atitudes. Deodora humilha o Coronel. Timbó consegue com Sabá um novo desconto na compra de sua casa. José e Candoca passeiam por uma cidade próxima de Canta Pedra. Firmino vai com Lorena atrás de José e Candoca. Nivalda e Latifa brigam por causa de Tereza, que expulsa as duas de sua casa. Padre Zezo reza pela vida de José. Firmino consegue falar com José, mas se desespera ao ver Fubá Mimoso.

Capítulo 164 - Terça-feira, 28 de fevereiro

Firmino avisa a José sobre Fubá Mimoso. Candoca tenta convencer José a não ir atrás de Fubá Mimoso. Firmino se encontra com Fubá Mimoso. Xaviera fala da desconfiança que teve com Noé para Tertulinho. Coronel oferece dinheiro para Noé deixar Canta Pedra. Sabá se desespera quando Timbó quase descobre uma de suas câmeras. Deodora convence Mirinho a assinar um documento que o incrimina de desvio de dinheiro da prefeitura, e Floro fica incomodado. O Coronel revela seu plano contra Noé para Catão. José e Fubá Mimoso ficam frente a frente.

Capítulo 165 - Quarta-feira, 1 de março

Candoca se coloca entre José e Fubá Mimoso, mas não consegue afastar os dois. Xaviera leva Tertulinho para se confessar com Padre Zezo. Xaviera questiona Tertulinho sobre sua confissão. José domina Fubá Mimoso. Lorena tenta consolar Candoca. Maruan e Labibe chegam a São Isidro. José teme que Candoca não o perdoe. Lorena conta com admiração para Labibe os feitos de Firmino. Maruan agradece Firmino por cuidar de José. José e Candoca se reconciliam. Fubá Mimoso declara sua devoção a José.

Capítulo 166 - Quinta-feira, 2 de março

José pede para Fubá Mimoso contar quem o contratou para matá-lo. Xaviera sugere que Tertulinho doe terras que estão ociosas. Lorena avisa a Padre Zezo que José está bem e que Fubá Mimoso se arrependeu. Noé conta para Deodora que aceitará o dinheiro do Coronel e ela implora que Pajeú o mate. Deodora manipula Tertulinho, que vai atrás de Noé. Catão e o Coronel preparam uma emboscada para Noé, que chega armado para o encontro. Tertulinho encontra Noé e os dois se enfrentam. A arma de Noé dispara enquanto ele está agarrado a Tertulinho.

Capítulo 167 - Sexta-feira, 3 de março

Na disputa pela arma, Noé é atingindo e Tertulinho se desespera. Xaviera tenta ser gentil com Deodora. Tertulinho expulsa a mãe de sua casa. Xaviera não consegue impedir que Tertulinho seja preso. Lorena e Firmino se beijam. Timbó flagra Rosinha e Tomás juntos por uma das câmeras de Sabá. O Coronel vai à delegacia e inocenta Tertulinho.

Capítulo 168 - Sábado, 4 de março

O Coronel assume a culpa pela morte de Noé para o Sargento Venâncio. Sabá se vangloria para Nivalda por enganar novamente Timbó. Tomás e Rosinha encontram as câmeras-espiãs. Lorena confirma para Labibe e Candoca que ficou com Firmino. A pastora Dagmar critica o Coronel por ter matado Noé. Vespertino desiste de Deodora. O agiota diz a Floro que eles irão usar Mirinho para continuar desviando dinheiro da prefeitura. Xaviera visita o Coronel na delegacia. Tertulinho se encontra com Fubá Mimoso e Xaviera ouve toda a conversa.