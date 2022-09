Mar do Sertão: resumo da novela de 26 de setembro a 1 de outubro

Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Tertulinho propõe que Pajeú atente contra José

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 10h16

Capítulo 31 - Segunda-feira, 26 de setembro

Tertulinho passa mal quando Candoca pede o divórcio. Deodora afirma ao Coronel que José deseja acabar com a vida de Tertulinho. Lorena garante a Labibe que descobrirá de onde Vanclei e Xaviera se conhecem. Eudoro Cidão confronta Cira. Labibe se incomoda quando Latifa tenta lhe arranjar um casamento. Nivalda sequestra o burro de Timbó para usar a tornozeleira eletrônica no lugar de Sabá Bodó. Timbó se desespera com o sumiço de Shop Cênti. Lorena questiona Vanclei, mas acaba beijando-o. Xaviera reconhece Maruan e faz uma reverência, deixando Labibe intrigada. O Coronel ameaça José.

Capítulo 32 - Terça-feira, 27 de setembro

José descobre que Candoca pediu o divórcio de Tertulinho. Manduca se nega a dar uma chance para José. Labibe questiona Maruan sobre Xaviera, Laura e Tereza. José pede que Firmino encontre Adamastor. Timbó adoece de tristeza pelo sumiço de seu burrico. José convida Candoca para trabalhar com ele. Xaviera tenta alertar Lorena sobre Vanclei. O burrico volta para casa, mas Timbó acaba preso por violar a prisão domiciliar de Sabá. Maruan decide deixar a casa de Labibe. Tertulinho se revolta quando vê José com Candoca e Manduca.

Capítulo 33 - Quarta-feira, 28 de setembro

Diante da discussão da família, Manduca foge da casa do Coronel. Timbó pede um advogado na prisão. Tertulinho e José vão atrás de Manduca. Maruan encontra Manduca na estrada, e pede para o menino leva-lo até a fazendo do avô. Deodora oferece um emprego a Maruan. Candoca conversa com Manduca. O Coronel exige que José jante com sua família. Latifa se irrita com Zahym por ter afastado Maruan. Candoca percebe a amizade entre José e Maruan. Candoca aceita trabalhar com José.

Capítulo 34 - Quinta-feira, 29 de setembro

Tertulinho se incomoda com a aproximação de Candoca e José. Maruan se ajeita no quarto de serviço da fazenda. O Coronel aconselha Tertulinho a mudar sua estratégia de enfrentamento a José. Mirinho descobre que Firmino saiu em viagem à procura de Adamastor e conta para Tertulinho. Tertulinho e Vanclei se aproximam. Timbó faz exigências a Floro na prisão. Xaviera se confessa com Padre Zezo, que fica preocupado com Lorena. Sabá é preso novamente. Candoca procura José.

Capítulo 35 - Sexta-feira, 30 de setembro

Laura não gosta de saber que Candoca trabalhará com José, e Xaviera percebe. Cira registra José e Candoca para seu vlog. Joel afirma a Cira que é apaixonado por Anita. Cira arma para que Anita pense que Joel a atacou. Candoca e José fazem planos para transformar o sertão. Xaviera consegue libertar Timbó da prisão. O Coronel se nega a doar Maroto para José. Maruan aconselha o Coronel sobre cavalos. Padre Zezo conhece a Pastora Dagmar. Tertulinho anuncia a José que Vespertino comprou Maroto.

Capítulo 36 - Sábado, 1 de outubro

Candoca se revolta com Tertulinho pela venda de Maroto. Vespertino ironiza José e afirma que é seu aliado. Padre Zezo e Pastora Dagmar discutem. Ismênia e Catão conversam com Pajeú sobre as necessidades de Cirino. Deodora e o Coronel divergem sobre a postura de Tertulinho em relação a Candoca e José. Laura demite Xaviera, e José a questiona. Vanclei ajuda Xaviera. Timbó impede Tomás de se declarar para Rosinha. Vanclei propõe se unir a Xaviera para dar um golpe em José. Tertulinho propõe que Pajeú atente contra José.