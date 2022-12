Mar do Sertão: resumo da novela de 26 a 31 de dezembro

Nos próximos capítulos de Mar do Sertão, Candoca confronta Tertulinho com a certidão de Rivaldo Pereira nas mãos

Capítulo 109 - Segunda-feira, 26 de dezembro

Candoca enfrenta o Sargento Venâncio e continua atendendo seus pacientes. Deodora intimida Xaviera para reaver o documento de Rivaldo. José trabalha em seu terreno, com a ajuda de Timbó. Candoca desconfia de que tenha sido exonerada a mando de Tertulinho e fica furiosa. Aleluia tenta ajudar Floro Borromeu na prefeitura. Candoca conta para José o ocorrido em seu trabalho. Tereza não deixa Timbó obrigar Joel a trabalhar em seu lugar. Sabá não consegue falar com Escolástica. Manduca e Joca veem Xaviera presa na casa de Pajeú. Timbó encontra petróleo em suas terras.

Capítulo 110 - Terça-feira, 27 de dezembro

Timbó se recusa a acreditar que encontrou petróleo, mesmo com a confirmação de José e Candoca. Joca e Manduca salvam Xaviera. Pajeú descobre a fuga de Xaviera. Sabá se desespera ao constatar que Escolástica roubou o dinheiro que tinha escondido. Manduca, Joca e Xaviera convencem Pajeú a ir embora sozinho. Laura convida Tertulinho para trabalhar na JM/Chaddad. Deodora repreende Pajeú por reclamar de suas falas contra Candoca. Rosinha pede para José cuidar dos negócios de sua família. Laura avisa que Tertulinho precisa desistir de Candoca.

Capítulo 111 - Quarta-feira, 28 de dezembro

Tertulinho mente para Laura e afirma que se concentrará nos negócios. José e Maruan acham graça do comportamento de Timbó com os técnicos e engenheiros. Candoca procura Floro Borromeu. Deodora e Nivalda aparecem para falar com Tereza. Laura é obrigada a fechar negócio com José. Quintilha não deixa Cira filmar o encontro entre Tereza e Deodora. Xaviera conta para Candoca que foi sequestrada por Pajeú a mando de Deodora. Firmino descobre que foi Vespertino quem mandou falsificar a certidão de Rivaldo Pereira e o confronta. O Coronel se surpreende ao saber que Timbó encontrou petróleo em suas terras. Candoca questiona Deodora sobre o sequestro de Xaviera.

Capítulo 112 - Quinta-feira, 29 de dezembro

Candoca enfrenta Deodora, e Nivalda ouve toda a conversa. O Coronel permite que suas terras sejam prospectadas pelos engenheiros. Sabá afirma a Nivalda que irá tirar vantagem de Timbó. Xaviera finge um romance com Firmino para José não descobrir sobre a certidão de Rivaldo. José se preocupa com a ingenuidade de Timbó. Xaviera e Firmino contam para Candoca onde encontraram a certidão de Rivaldo e pedem ajuda para contar a verdade para José. O Coronel se orgulha do filho ao saber que ele é o representante da JM/Chaddad. José flagra a conversa entre Candoca, Xaviera e Firmino.

Capítulo 113 - Sexta-feira, 30 de dezembro

Candoca tenta despistar José. O Coronel revela a Tertulinho a verdade sobre seus negócios. Xaviera conta para Muruan sobre a história do documento, e ele se preocupa com José. Candoca finge dormir para não falar com José. Sabá conta para Nivalda seu plano para enganar Timbó. Tereza tira Timbó do bar de Janjão e não deixa que ele assuma nenhuma conta no local. O Coronel se irrita ao saber que ainda não encontraram petróleo em suas terras. Deodora chantageia Eudoro para que ele publique uma matéria sua. Nivalda tenta convencer Tereza a ir para sua casa. Candoca confronta Tertulinho com a certidão de Rivaldo Pereira nas mãos.

Capítulo 114 - Sábado, 31 de dezembro

Candoca vai embora entristecida com a mentira de Tertulinho, que fica atormentado. Tereza coloca Nivalda e Latifa para trabalhar na casa de Candoca. Laura afirma a Tertulinho que José não manda mais na JM/Chaddad. Timbó faz Sabá pintar a casa de Candoca em seu lugar. Maruan e Candoca se unem para contar a verdade para José. Nivalda encontra a falsa certidão de Rivaldo na casa de Candoca. Tereza aconselha Joel a se declarar para Anita. Candoca e Maruan contam para José sobre o documento de Rivaldo Pereira. José ruma à fazenda Palmeiral, e Candoca e Maruan se desesperam.