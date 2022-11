Mar do Sertão: resumo da novela de 21 a 26 de novembro

Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Laura e Tertulinho combinam seu plano para destruir José

Capítulo 79 - Segunda-feira, 21 de novembro

Candoca confessa a Lorena que teme que José não seja mais o homem que conheceu na juventude. Sabá Bodó desabafa com Nivalda a tristeza de estar sendo destratado por todos na cidade. Deodora incentiva Tertulinho a esquecer Candoca e se aproximar de Laura. José confronta Tertulinho sobre as promissórias. Cira desconfia da proximidade entre Laura e Deodora. Vespertino confessa a Deodora que deu as promissórias de Tertulinho para José. Timbó descobre que a pulseira que ganhou de Latifa é falsa. Candoca questiona o porquê de José estar com as promissórias de Tertulinho.

Capítulo 80 - Terça-feira, 22 de novembro

Tertulinho chega para falar com José, e Candoca se irrita com a discussão dos dois. Tertulinho entrega o divórcio de Candoca assinado para José, em troca de suas promissórias. Tereza conforta Timbó, que sofre por ter sido enganado por Latifa. Candoca desconfia do estado do Coronel, e Deodora percebe. José e Candoca comemoram o divórcio dela. Laura deduz que Tertulinho ainda ama Candoca. Timbó repreende as atitudes de Mirinho, e os dois discutem. Zahym exige que Maruan deixe Canta Pedra. Deodora flagra Pajeú ao lado do Coronel. Tertulinho conta a Candoca que José o ameaçou.

Capítulo 81 - Quarta-feira, 23 de novembro

Candoca pede que Tertulinho deixe sua casa, mas fica sensibilizada com o que escuta sobre José. Jessilaine decide sair da casa da família. Maruan aceita a exigência de Sazhym e diz que irá embora da cidade. Pajeú tenta se aproximar de Deodora. Timbó confronta Latifa e acaba conseguindo seu emprego de volta com Zahym. Xaviera prepara Firmino para conquistar Lorena. Ismênia e Catão desconfiam de Deodora. Ismênia confisca o remédio que Deodora dá para o Coronel. Laura recebe Márcio Castro e explica seu plano contra José. Candoca questiona José sobre sua chantagem a Tertulinho.

Capítulo 82 - Quinta-feira, 24 de novembro

José explica suas intenções a Candoca, e os dois se entendem. Laura, Márcio e Deodora iniciam seus planos para destruir José, e Tertulinho exige que Candoca não seja prejudicada. Labibe pede que Maruan fique em Canta Pedra, e os dois se beijam. Ismênia descarta o remédio que Deodora administra para o Coronel em segredo, e o substitui por azeite. Timbó chantageia Latifa e a obriga a fazer seu trabalho. Candoca descobre que não poderá se casar na igreja com José. Márcio percebe que Laura está apaixonada por Tertulinho. Vespertino presenteia Tertulinho. José encontra Márcio.

Capítulo 83 - Sexta-feira, 25 de novembro

José pede que Márcio liberte Vespertino da prisão. Márcio pede um favor a Cira. Candoca disfarça seu incômodo com a obsessão de José por Tertulinho. Cira se insinua para Márcio. Para agradar Lorena, Dagmar aceita celebrar o casamento de Candoca e José em sua igreja. Tertulinho negocia com Latifa a barra de ouro que ganhou de Vespertino. Deodora administra mais remédio ao Coronel, sem saber que Ismênia alterou o frasco. Jessilaine decide ajudar Xaviera. Márcio debocha de Firmino. O Coronel desperta, e Catão impede que Deodora descubra. Maruan pede Labibe em casamento. Laura conta a Tertulinho que falou com o Sheik Omar.

Capítulo 84 - Sábado, 26 de novembro

Laura e Tertulinho combinam seu plano para destruir José. Zahym aceita o casamento de Maruan e Labibe. Maruan comenta com José que teme a reação do pai Omar a seu casamento. Ismênia revela ao Coronel que Deodora o estava dopando. Deodora se revolta contra a reportagem de Eudoro Cidão. Sabá Bodó humilha o Coronel, sem se dar conta de que ele está acordado. Quintilha emprega Xaviera, e Márcio se encanta pela moça. José é afastado da presidência da empresa, e Laura e Tertulinho comemoram. Joel e Catão tentam fechar o jornal de Eudoro, e Firmino o defende. Candoca ameaça chamar a polícia para prender Joel e Catão.