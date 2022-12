Mar do Sertão: resumo da novela de 12 a 17 de dezembro

Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Coronel Tertúlio comenta com Candoca que teme uma tragédia entre José e Tertulinho

Capítulo 97 - Segunda-feira, 12 de dezembro

Candoca não dá atenção à chantagem emocional de Tertulinho, que a intriga contra José. Vespertino afirma que está ao lado de José e empresta dinheiro ao rapaz. Ismênia exige que o Coronel liberte Deodora. Padre Zezo organiza o enterro do pai de Timbó. José explica a Candoca que não conseguirá descansar até descobrir quem atentou contra sua vida. José se hospeda na pousada de Quintilha. Xaviera troca as roupas de Joel e Márcio por engano, atrapalhando os planos de Anita e Cira. Candoca e Manduca armam para dar uma lição em José e Tertulinho. Tertulinho liberta Deodora. O Coronel expulsa Deodora de sua casa.

Capítulo 98 - Terça-feira, 13 de dezembro

Deodora tenta reverter a situação, mas o Coronel a manda embora da fazenda. Candoca afirma que afastará Tertulinho e José de Manduca até que os dois mudem seu comportamento agressivo. O feitiço de Notória Alva dá errado, e Márcio se apaixona por Anita. Deodora ameaça o Coronel e se muda para a casa de Tertulinho. Jessilaine ajuda Sabá e Nivalda a se livrar do celular do Coronel. Xaviera aprova a declaração de amor de Firmino para Lorena. Joel encontra o celular do Coronel Tertúlio. José volta ao hospital em que ficou internado.

Capítulo 92 - Quarta-feira, 14 de dezembro

José encontra uma enfermeira que se lembra de seu caso. Lorena e Candoca convencem Eudoro a atualizar seu jornal. O Coronel confronta Jessilaine sobre as doações pedidas em seu nome, e Nivalda e Sabá pensam em como esconder o dinheiro. Deodora atazana Tertulinho, e Xaviera acha graça. Cira diz para Márcio que está grávida dele. Eudoro propõe que Laura invista em seu jornal em nome da JM/Chaddad. José consegue a certidão de nascimento falsa de Rivaldo Pereira. Ismênia afirma que o Coronel precisa de Deodora. Candoca questiona José sobre sua visita ao hospital.

Capítulo 100 - Quinta-feira, 15 de dezembro

José despista Candoca sobre suas descobertas no hospital. Xaviera encontra a certidão de nascimento de Rivaldo Pereira nos pertences de Tertulinho, mas não dá atenção. Márcio destrata Cira. Coronel Tertúlio confronta Pajeú. José comenta com Tertulinho e Deodora sobre Rivaldo Pereira, e percebe a movimentação cúmplice dos dois. Floro Borromeu sugere que o Coronel procure Candoca. Firmino garante a José que o ajudará a descobrir mais sobre Rivaldo Pereira, e Xaviera afirma que viu esse nome na casa de Tertulinho. Maruan diz a Labibe que só voltará a dormir com ela após o casamento. Coronel Tertúlio comenta com Candoca que teme uma tragédia entre José e Tertulinho.



Capítulo 101 - Sexta-feira, 16 de dezembro

Deodora instiga Tertulinho a tirar a vida de José. Firmino pede que Xaviera consiga o documento de Rivaldo Pereira. Manduca é hostil com Tertulinho. O Coronel oferece as terras de Daomé para José, na intenção de cessar a guerra entre ele e Tertulinho. Lorena descobre que Dagmar conheceu Dodôca. José e Candoca tentam convencer Timbó a permitir o namoro de Tomás e Rosinha. Xaviera se une a Cira contra Márcio. Laura afasta Márcio da empresa, por conta dos vídeos de Cira na internet. Pajeú não resiste à sedução de Deodora. Tertulinho flagra Xaviera mexendo em seus pertences.

Capítulo 102 - Sábado, 17 de dezembro

Xaviera disfarça para Tertulinho. José encontra a médica Irma Peron, que afirma que reconheceria Rivaldo, se o visse. O Coronel confronta Deodora. Labibe sente ciúmes da ligação entre Lorena e Dagmar. Nivalda e Sabá cooptam Escolástica como cúmplice de seus roubos. José chega a Canta Pedra com Irma. Na delegacia, Cira tenta acusar Márcio de abandono, e Floro a conforta. Tertulinho se desespera ao reconhecer Irma com José. Deodora se vitimiza para Pajeú. Xaviera pede a ajuda de Timbó para encontrar o documento de Rivaldo. Pajeú invade o quarto de Irma.