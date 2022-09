Mar do Sertão: resumo da novela de 05 a 09 de setembro

Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, Candoca descobre que o ex-noivo está vivo, e os dois se beijam

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 09h56

Capítulo 13 - Segunda-feira, 05 de setembro

Candoca confessa a Lorena que aprendeu a gostar de Tertulinho. Deodora se recusa a aceitar um possível noivado entre Tertulinho e Candoca. Tertulinho desliga os aparelhos que mantêm Zé Paulino vivo. Coronel Tertúlio descobre que o filho negociou com Vespertino e confronta Tertulinho na frente de Candoca. Candoca defende Tertulinho do Coronel, que expulsa o filho de casa. Um ano se passa. Candoca se casa com Tertulinho. Zé Paulino encontra Daomé.

Capítulo 14 - Terça-feira, 06 de setembro

Daomé se preocupa com o sentimento de vingança de Zé Paulino, que afirma que irá embora, mas voltará para fazer justiça. Passam-se dez anos. Tertulinho diz a Candoca que Deodora dará uma festa para comemorar o aniversário de casamento dos dois. José se prepara para voltar ao sertão com Maruan. Manduca pede que Tertulinho fale sobre seu pai Zé Paulino. Laura chega a Canta Pedra. Candoca confessa a Lorena que jamais esqueceu Zé Paulino. José descobre que Daomé morreu. Laura diz ao Coronel e a Tertulinho que tem interesse nas terras de Timbó. José acode Candoca, que sofre um acidente com o cavalo Maroto.

Capítulo 15 - Quarta-feira, 7 de setembro

Candoca descobre que o ex-noivo está vivo, e os dois se beijam. Candoca cobra explicações de José. Tertulinho se desespera ao saber que o rival não morreu. José se surpreende ao saber que tem um filho com Candoca. José discursa sobre as intenções de sua empresa na região. Candoca e José conversam sobre o passado, e acabam se beijando novamente. Tertulinho chega ao hotel em que José está hospedado.

Capítulo 16 - Quinta-feira, 8 de setembro

Tertulinho flagra Candoca com José. Xaviera tenta seduzir José, que se solidariza com os sofrimentos pelos quais a mulher passou. Timbó ajuda Maruan. Manduca e Joca se perdem na mata, e Candoca se desespera. Latifa se irrita com Zahym. Timbó e Tereza cuidam de Maruan, que revela aos dois que é um príncipe. Candoca confronta o Coronel e Deodora, e decide entrar na mata atrás de Manduca e Joca. José vai ao encontro de Candoca para resgatar Manduca.

Capítulo 17 - Sexta-feira, 9 de setembro

José encontra Manduca e Joca e os leva até Candoca, sem ser visto. O Coronel questiona sobre o homem misterioso. Deodora sugere que o Coronel compre as terras de Timbó por um preço baixo, na intenção de vendê-las para Laura. José conta sua história para Candoca. José se apresenta a Padre Zezo, e Anita ouve as confissões do homem. Anita comenta com Cira sobre a volta de Zé Paulino. A mando de José, Laura compra a pousada de Quintilha. Tertulinho promete tirar a vida de José.

Capítulo 18 - Sábado, 10 de setembro

Cira divulga a notícia de que Zé Paulino não morreu. Tertulinho aluga uma espingarda com Mirinho, e Deodora convence o filho de que é preciso se livrar de Adamastor. Floro Borromeu anuncia que abrirá uma investigação sobre o caso de Zé Paulino. José pede que Laura encontre Maruan. Candoca discute com José, que se magoa ao ver que a ex-noiva descartou sua aliança. Timbó repreende Mirinho por expulsar Maruan de sua casa. Tertulinho e Deodora revelam ao Coronel que Zé Paulino está vivo. Manduca questiona o pai e o avô sobre Zé Paulino.