Luciano Szafir relembra personagem em 'O Clone': ''Meu trabalho mais marcante na TV''

Ator Luciano Szafir relembra personagem em 'O Clone' e exalta trabalho na novela de Glória Perez

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 15h02

Atualmente no ar como o Zein na reprise da novela O Clone, sucesso no Vale a Pena Ver de Novo, o ator Luciano Szafir (53) voltou no tempo e relembrou do seu trabalho na obra.

"O Zein foi desafiador. Neste personagem entendi que posso tudo! (risos). Mesmo antes dessa reprise, ele nunca me abandonou. Volta e meia recebia mensagens. Na época teve uma repercussão absurda. Rever este trabalho é uma viagem ao passado. Uma nostalgia maravilhosa!", revelou ele para o Gshow.

"Tive a oportunidade de receber esse presente da Glória Perez e do Jayme Monjardim, que são profissionais do meio que eu admiro muito. O Zein foi um personagem maravilhoso e teve uma repercussão absurda", recordou.

Sobre a parceria com a Jade (Giovanna Antonelli), o artista elogiou a atriz que foi a sua colega de cena. "Esse personagem me ensinou muita coisa. Giovanna é uma das atrizes mais generosas, talentosas e bonitas com quem eu já trabalhei. É de uma sensibilidade, de um 'timing'", exaltou Szafir que considera a trama escrita por Glória Perez (73) como o seu maior desafio na teledramaturgia.

Maior trabalho na TV

"Sem sombra de dúvida foi o trabalho em TV mais marcante que eu fiz. O elenco só tinha fera. Nos intervalos dávamos boas gargalhadas. Bons tempos!!!", afirmou o ator que atualmente está com projetos de cinema.