Longe das telinhas brasileiras, Luana Piovani estreia em novela portuguesa

Luana Piovani faz sua primeira novela portuguesa após rejeitar as produções brasileiras

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 16h47

Morando em Lisboa desde 2019, a atriz Luana Piovani (45) está prestes a estrear em sua primeira novela portuguesa!

Nesta segunda-feira, 18, ela usou seu Instagram para publicar uma sequência de dois registros feitos nos bastidores de O Segredo e contou a novidade.

Ao falar para os seguidores sobre seu novo trabalho, a mãe de Dom (9), Liz (6) e Bem (6) refletiu sobre as produções brasileiras, das quais nunca teve interesse em fazer parte.

“Olha mãe! Estou na SIC [emissora portuguesa]! A vida é mesmo engraçada, não é?”, começou na legenda. “A vida toda fugi das novelas no Brasil e minha mãe sempre quis que eu as fizesse. Torcia para que eu assinasse contrato longo e me achava uma ‘doida’ em não querer o que a classe toda (estou exagerando vai, uns 80% dos artistas) desejava”.

“O tempo passou, me mudei do Brasil e desde que cheguei em Portugal, tinha um objetivo: fazer uma novela. Pronto! Hoje quero a segurança que minha mãe tanto insistia em querer pra mim… Contrato, salário, labuta de segunda a sexta, tudo como manda a cartilha. Agora não sou mais aquela peça que você compra, agora entrei pro jogo!”, garantiu a artista em seguida.

“Próximo passo: estrear meu monólogo cantante pós novela para poder estar mais próxima da malta portuguesa e começar e criar plateia por aqui. Grata, Pai! Deus é fiel! Francis Piovani, te amo, mamma. Está feliz agora?”, brincou ao final.

Confira as fotos de Luana Piovani durante as gravações de O Segredo, sua primeira novela em Portugal: