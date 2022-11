Lavínia Vlasak mostra registro raro dos bastidores de ‘O Rei do Gado’

Novela ‘O Rei do Gado’ está sendo reprisada pela Globo e a atriz Lavínia Vlasak aproveita para relembrar da novela de 1996

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 15h19

Nesta quinta-feira, 10, a atriz Lavínia Vlasak (46) decidiu deixar seus fãs com muita nostalgia! Em suas redes sociais, ela compartilhou um registro dos bastidores de “O Rei do Gado”, novela que foi ao ar em 1996, mas está sendo reprisada pela Globo atualmente.

“Pra começar a quinta-feira com esse #tbt de respeito! Direto do túnel do tempo, em Vale a Pena Ver de Novo, Rei do Gado. Será que vocês adivinham alguns dos nomes que estão nessa foto? Comenta pra eu saber!”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os fãs foram à loucura e decidiram responder ao pedido da atriz nos comentários da postagem. “Lia, Léia Mezenga, Ralf, Lurdinha, Pirilampo, Saracura, Bruno Mezenga…”, são alguns dos nomes que estão presentes na fotografia que Lavínia mostrou.

A novela, que foi originalmente passada em 1996, está sendo reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, da Rede Globo. Em “O Rei do Gado”, Lavínia Vlasak interpretou o papel de Lia, filha de Bruno Berdinazzi Mezenga, que era vivido por Antônio Fagundes.

Veja a publicação de Lavínia Vlasak com registro raro de bastidores de ‘O Rei do Gado’:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lavinia Vlasak (@laviniavlasak4real)



Lavínia Vlasak faz rara aparição em público com o filho mais velho, Felipe

Lavínia Vlasak curtiu um passeio com o filho mais velho, Felipe. A atriz foi vista fazendo compras em um shopping ao lado do herdeiro. Muito discreta em sua vida pessoal, ela faz raras aparições em público com a família. Lavínia Vlasak também é mãe de Estella, de 10 anos. Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde que atuou em Bom Sucesso, da Globo, em 2019. Recentemente, ela foi vista na reprise da novela Prova de Amor, de 2005, na Record TV.