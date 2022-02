Larissa Manoela se emociona no 'Mais Você' ao falar de estreia em novela: ''Um sonho!''

Atriz Larissa Manoela se emociona no programa 'Mais Você' ao falar de estreia de 'Além da Ilusão', a nova novela das seis da Globo

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 10h29

A atriz Larissa Manoela (21) participou na manhã desta terça-feira, 7, do programa Mais Você, e abriu o coração ao falar de Além da Ilusão.

Ao vivo nos estúdios de gravações da Globo, a artista comentou da emoção dela com a estreia da novela das seis que é o seu primeiro trabalho na nova emissora. "Realização de um sonho. Estou muito feliz!", garantiu a famosa.

"Estou muito feliz mesmo, ontem o meu coração ficou bem acelerado, quase pulou da boca com a estreia da novela. Ver no ar é uma realização do nosso trabalho. Queremos trazer muito encantamento, amor e magia para todo mundo. É um grande prazer para mim", disse ela para Ana Maria Braga (72).

No folhetim de época, Larissa viverá duas personagens diferentes. "As minhas personagens são muito presentes na minha vida, meninas muito queridas. Elas estão comigo sempre!", declarou Larissa Manoela no matinal da Globo.