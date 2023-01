Larissa Manoela não poupa elogios para André Luiz Frambach após fim de novela

Com o fim de ‘Cara e Coragem’, atriz Larissa Manoela se derrete pelo trabalho do noivo

Nesta sexta-feira, 13, a atriz Larissa Manoela (22) aproveitou para parabenizar e se derreter pelo trabalho de seu noivo, o ator André Luiz Frambach (25). O famoso terminou sua novela Cara e Coragem, da Rede Globo, nesta sexta.

Larissa, então, fez questão de mostrar toda sua admiração pelo trabalho realizado por seu amado na produção, ressaltando como era importante e especial assistir à ele na televisão.

“Parabéns, meu amor, pelo ciclo lindo que você encerra hoje! Te ver no ar é muito especial, ver sua dedicação e entrega é inspirador. Você é brilhante! Parabéns por essa novela incrível! Te amo! Amei ver o Rico todos os dias na TV. Sem contar os dias que a gente unia Isadora e ele hahahaha muita saudade!”, escreveu ela em uma publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram fazendo uma conexão de seu papel em Além da Ilusão com o personagem de André.

Larissa Manoela elogia André Luiz Frambach - Créditos: Reprodução / Instagram



André Luiz Frambach se despede com texto emocionante de seu papel em 'Cara e Coragem'

O ator decidiu fazer um lindo texto em suas redes sociais para se despedir de seu personagem, Rico. "Mais um fim de ciclo, mais uma despedida, mais um sofrimento ahahhahaha. Ainda não me acostumo a dizer tchau para um projeto, me apego, mergulho, me entrego e quando a gente vê acabou", começou.

"Se eu falar aqui nesse texto que foi tudo mil maravilhas e fácil, eu estarei mentindo, foi um trabalho árduo, com muitos desafios, muito complexo, mas, muito prazeroso de superar tudo isso, aliás, é prazeroso fazer o que ama, fazer o que escolheu fazer pra vida", continuou.

O galã aproveitou para elogiar o folhetim e seu elenco. "Uma novela linda, pessoas lindas que tive o prazer de reencontrar, outras de conhecer e com toda certeza estarão na minha vida. Eu não vou nem começar a agradecer pessoa por pessoa aqui, porque se não nem vai caber na legenda. Então meu agradecimento vai pra TODOS que estiverem nesse projeto, que fizeram esse projeto ser realizado LINDAMENTE E COM MUITO SUCESSO", declarou.

"Um trabalho não é feito só de partes “burocráticas e práticas” ele tbm precisa ter a parte de sentimento e emoção, ainda mais quando se envolve arte, e eu estive cercado de pessoas incríveis! Obrigado Cara e Coragem, obrigado Rico. Vocês me ajudaram a crescer muito como ator e como ser humano. Até jaja Globo", concluiu.