Juliano Cazarré volta a gravar Pantanal após acompanhar cirurgia da filha recém-nascida

Juliano Cazarré mostra os bastidores de uma gravação da novela Pantanal após passar alguns dias cuidando da filha recém-nascida, que está internada

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 16h31

O ator Juliano Cazarré (41) está de volta às gravações da novela Pantanal, da Globo. Ele ficou alguns dias longe da produção da novela para acompanhar o nascimento e os primeiros dias de vida da filha recém-nascida, Maria Guilhermina, fruto do casamento com Leticia Cazarré.

A menina está internada em um hospital após fazer uma cirurgia cardíaca logo após o nascimento. Nesta semana, a bebê foi extubada e está evoluindo bem.

Tanto que o papai coruja retomou as gravações da novela. Nesta quinta-feira, 7, ele mostrou imagens nos bastidores de uma gravação em uma fazenda. Ele apareceu com o figurino do personagem Alcides. “Seguimos!”, disse ele.

Esposa de Juliano Cazarré comemora evolução no quadro da filha

Leticia Cazarré contou que a filha recém-nascida, Maria Guilhermina, já conseguiu mamar e a equipe médica está feliz com a evolução dela.

"Um dos dias mais felizes da nossa vida. Ontem, Maria Guilhermina mamou pela primeira vez, com muito sucesso! Hoje, mais uma vez, ela mamou de primeira e deu um show. A alegria da equipe ao redor é uma coisa linda de se ver, todos comemoram junto com a gente! Obrigada a todos pelas orações", disse ela.