Julia Dalavia exibe fotos dos bastidores de cena de parto em Pantanal

Intérprete da Guta no remake de Pantanal, Julia Dalavia encanta ao mostrar como foi a gravação da cena do nascimento do filho de sua personagem na novela

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 19h14