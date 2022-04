Jove rejeita ir para cama com Juma em 'Pantanal'

Jove rejeita ir para cama junto com Juma Marruá na novela 'Pantanal'

Um possível e inusitado romance está prestes a acontecer no núcleo central da novela Pantanal, em alta na telinha da Globo.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, a corajosa Juma Marruá (Alanis Guillen) ficará completamente envolvida e apaixonada por Jove (Jesuita Barbosa) na história.

Em um banho de rio com o o filho do fazendeiro José Leôncio (Marcos Palmeira), a menina-onça lembrará do flagra que deu nele e pedirá para dormir com o rapaz no folhetim rural.

Justificativa de Jove

Apesar disso, a personagem levará um baita fora na novela das nove. "Com a Guta [Julia Dalavia] era diferente...", justificará o jovem fotógrafo que ainda não cederá aos encantos da Juma na trama.