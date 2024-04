José Loreto volta ao ar em nova novela das seis: "Sou disputado"

Em entrevista, José Loreto falou sobre gratidão em emendar mais uma novela da TV Globo e abriu detalhes sobre a preparação do personagem

Na próxima segunda-feira, 15, José Loreto retorna às telinhas! O ator dará vida ao vilão Marcelo Gouveia ao integrar o elenco de No Rancho Fundo, nova novela das seis, da Globo. Será praticamente a terceira produção seguida do ator, que se destacou nos últimos anos com Vai na Fé (2023) e Pantanal (2022).

Em entrevista ao Gshow, a estrela falou sobre o sentimento de gratidão. "Chegando aos 40 anos, sinto que sou disputado", iniciou. "Vejo meus amigos com quem eu trabalhei e que sempre pensam em mim. Mas agora recuei e vou no que me interessar. E tenho sorte porque são bons convites surgindo.".

Em No Rancho Fundo, o personagem de José Loreto enfrenta o melhor amigo, Artur (Tulio Starling), para conquistar Quinota (Larissa Bocchino). Segundo o ator, Marcelo Gouveia será dúbio: "Quero fazer o telespectador duvidar se ele é bom ou não, e fazer isso com o público até o fim."

Para viver o vilão sedutor, Loreto contou com a ajuda especial de sua filha, Bella, de quatro anos, para conseguir caprichar no sotaque do sertão brasileiro. "Acordo falando com sotaque com ela de tanto que tenho treinado", contou ele. "Hoje está mais fácil para decorar o texto: pego cinco páginas e vai rápido, sem excesso de leitura. Antigamente era difícil.", completou.

A nova novela das seis estreia na próxima segunda-feira, 15, substituindo o sucesso Elas por Elas, que terá o último episódio exibido na sexta-feira, 12. A trama é criada e escrita por Mário Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman - também responsáveis por Mar do Sertão (2022).

José Loreto surge em momento íntimo com atriz

Estrelando a próxima novela das seis No Rancho Fundo, da Globo, os atores JoséLoreto e LarissaBocchino foram flagrados em momento íntimo fora da trama. Isso porque circulou um vídeo na internet onde a jovem estaria sentada no colo de Loreto durante comemoração com o elenco da produção nos intervalos das gravações em Diamantina, em Minas Gerais.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Larissa reforça que não existe nada entre os dois. Ou seja, eles não são um casal fora das telas. Pelo visto, o envolvimento amoroso dos dois é apenas na novela.

O vídeo em que a atriz está sentada no colo de José teve bastante repercussão na internet. Assim que percebeu estar sendo filmada, ela rapidamente se levantou. Além dos dois, também estavam presentes na festa Alexandre Nero, Luisa Arraes e Welder Rodrigues.