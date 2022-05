José Loreto fala de Julia Dalavia em Pantanal: 'Química de milhões'

José Loreto celebra parceria com Julia Dalavia após cena quente na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 14h04

O ator José Loreto (37) está feliz com a repercussão de uma cena ousada do seu personagem Tadeu com Guta, interpretada pela atriz Julia Dalavia (24), na novela Pantanal, da Globo. Nesta quinta-feira, 19, ele compartilhou uma foto dos bastidores da trama e celebrou a parceria dos dois.

“Química de milhões. Obrigada pela parceria linda, Julia Dalavia. Simbora que #GuTadeu só está começando”, disse ele na legenda.

No capítulo de quarta-feira, 18, Tadeu revelou para Guta que sempre foi interessado nela. O momento aconteceu enquanto estava perto do rio e o clima esquentou. Os dois trocaram beijos quentes e ousados, e até ficaram juntos. Porém, Guta já deixou bem claro que não está preparada para engatar um romance com ele.

Vale lembrar que Guta já teve um affair com Jove (Jesuíta Barbosa), mas ele a abandonou assim que conheceu Juma (Alanis Guillen). Agora, Jove vive na tapera de Juma e aprende o estilo de vida dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

José Loreto fala sobre foto sem roupa com Jesuíta Barbosa

Há poucos dias, José Loreto relembrou a foto tomando banho de rio e sem roupas com o ator Jesuíta Barbosa (30) nos bastidores da novela Pantanal. A imagem viralizou na internet e o artista contou o contexto da imagem.

“A gente estava no Pantanal há dois meses, num clima de irmandade absurdo, gravando juntos. É normal mergulhar no rio pelado. Não é a piscina da minha casa com a galera. Lá, os corpos não são tão sexualizados como aqui”, disse ele em entrevista ao Jornal Extra. Então, ele completou: “Quando fizemos a foto, baixamos as sungas, nos abraçamos e nos sentimos livres”.

O artista ainda falou sobre descontruir a imagem. “Temos que parar com essa forma bruta de afeto entre homens. São dois amigos abraçados. Acho lindo poder ser frágil e tirar as amarras dessa minha criação machista”, contou.