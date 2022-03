José Leôncio se desespera com o sumiço do pai em 'Pantanal'

José Leôncio se desespera com o sumiço do pai Joventino na novela 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 11h13

A famosa novela Pantanal ganhou uma nova versão na telinha da Globo e estreou na noite desta última segunda-feira, 28.

Nos próximos capítulos da trama rural das 21 horas, Joventino (Irandhir Santos) sumirá de forma repentina e deixará José Leôncio (Renato Góes) desesperado.

O destemido peão do folhetim procurará pelo pai durante vários dias e em todos os lugares possíveis, mas somente achará alguns pertences do boiadeiro na mata.

Será que ele morreu?

"Ele não pode tá morto!", dirá o rapaz com bastante aperto no peito, já que tem no pai, o seu maior companheiro de jornada pelo campo da nova novela das nove.