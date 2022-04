Joaquim se dá mal e apanha em 'Além da Ilusão'

Malvado Joaquim se dá mal e apanha de atirador na novela 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 11h58

O pior vilão da novela de época Além da Ilusão será a prova viva de que, muitas vezes, o feitiço pode realmente virar contra o feiticeiro.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, o empresário Joaquim (Danilo Mesquita) vai correr risco de vida na história que se passa na década de 40.

Contratado pelo malvado para matar o mágico Davi/Rafael (Rafael Vitti) no folhetim da TV Globo, Gaspar (Hugo Resende) vai se revoltar contra o mandante.

Surra no vilão

Conhecido de longa data do ilusionista, o atirador dará uma surra no vilão da novela das seis. Gaspar ainda prometerá acabar com Joaquim caso ele faça mal ao mágico. "[Será um] Homem morto", dirá o rapaz.