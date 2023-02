João Pedro Delfino revela desafio nos novos capítulos de Poliana Moça

Intérprete do Pinóquio na novela Poliana Moça, João Pedro Delfino fala das novidades na história: 'Maior desafio da minha vida profissional'

O ator João Pedro Delfino está feliz da vida com o seu novo desafio profissional. Nesta semana, o público da novela Poliana Moça, do SBT, poderá ver o artista na pele do personagem Pinóquio e também do Luc2. Ele teve a chance de criar dois personagens para a trama e adorou a experiência.

"Fazer o Pinóquio e o Luc2 foi o maior desafio da minha vida profissional (talvez mais do que atuar com a maquiagem nos primeiros capítulos)!!! Fazer essa novela foi, sem dúvidas, encarar qualquer tipo de desafio a cada dia de gravação! Todas as minhas cenas na novela foram desafiadoras e surpreendentes pra mim, mas nunca imaginava interpretar dois personagens ao mesmo tempo! Foi uma grande surpresa e ao mesmo tempo um presente pra mim dar vida ao Luc2 (e ao mesmo tempo o Pinóquio), pois eu nunca soube da existência desse personagem!", disse ele.

Então, o rapaz relembrou como recebeu a notícia da produção da novela. "Simplesmente, num dia tinha acabado de gravar uma cena, fui lanchar e chegaram capítulos novos no email! Fui dar uma rápida olhada em tudo, até que vi uma frase em negrito que me chamou a atenção: "Entra Luc2! O ator que irá interpretar o Luc2 é o mesmo que já faz o Pinóquio". Eu fiquei em choque com a surpresa e ao mesmo tempo não havia entendido. Só depois fui ler as cenas com mais calma e entender que eu viveria dois personagens ao mesmo tempo", afirmou ele.

Para começar a gravar, ele se preparou com rapidez. "A preparação foi bem rápida, pois quando soube que teria que interpretar outro personagem (Luc2), eu já estava no auge das gravações do Pinóquio! Precisei fazer um grande estudo pra construir esse novo personagem sem tanta personalidade. O mais difícil foi pensar na construção corporal, como ele iria andar, falar, voz, olhar, se movimentar... O Pinóquio e o Luc2 são totalmente diferentes nesse sentido! Juntamente com a preparadora de elenco Brenda Nadler, pensamos em cada detalhe para diferenciar a expressão corporal dos dois! Eu tive que criar em pouco tempo um personagem completamente diferente enquanto já interpretava há mais de um ano, o Pinóquio, e isso foi um grande desafio!", contou.

João Pedro ainda comparou os dois personagens. "O Pinóquio e o Luc2 são personagens bem diferentes. Apesar dos dois serem androides, o Pinóquio tem uma essência única, tem um lado muito mais humano. Ele expressa todos os seus sentimentos, e tem suas opiniões próprias, vontades, alem de compreender os outros e entender quem ele é! Já o Luc2 é completamente robótico, engessado e sem naturalidade! Ele não tem personalidade, pois não apresenta características de humano. Ele não expressa nenhum sentimento, como alegria, tristeza, não tem opinião e nem vontade próprias! O Luc2 é um robô realmente feito para ser usado manipulado e controlado pelos outros ao seu redor, seja inicialmente por Tânia e seus capangas e, mais pra frente, por outros personagens! Luc2 é como uma cópia mal feita e mais barata do Pinóquio que, apesar de terem a mesma aparência, não tem toda expressividade e energia que o Pinóquio está sempre transmitindo! Seu estilo é usar sempre roupas pretas com um gorro com o número 2", afirmou ele.

O ator ainda contou que foi um desafio fazer as cenas das interações dos personagens. "O mais difícil era gravar Pinóquio e Luc2 juntos, pois eu gravava a mesma cena duas vezes! Tudo era em dobro: quantidade de cenas, de falas, figurino... Uma cena viravam duas, 15 cenas viravam 30... Isso fez com que muitas vezes eu gravasse 30 cenas sozinho no estúdio (apenas com o dublê além de mim) Também precisava estudar e decorar as falas de dois! E na televisão tudo é muito rápido e com muito ritmo, então eu precisava trocar de personagem em minutos para a próxima cena!", afirmou ele.

E completou: "A concentração era máxima, tanto da minha parte quanto da equipe, dublê, direção, câmeras... Tinha todo um cuidado pra entrega da cena ser feita da melhor forma possível para que na edição ficasse o mais realista possível os diálogos entre os dois! Eu me lembro de focar e entrar completamente na história e contexto da cena para não me confundir com os personagens, falas e marcações de cada um dentro da cena! Era muito desafiador! A cada 10 minutos eu trocava de personagem e precisava fazer completamente diferente! Não vejo a hora de ver o resultado final e o trabalho da edição que com certeza ficou incrível! Vocês vão adorar!".