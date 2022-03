Jéssica Ellen será um dos destaques da próxima novela da Globo

Atriz Jéssica Ellen será um dos destaques da próxima novela das seis da Globo, 'Mar do Sertão'

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 14h45

Sucesso na novela Amor de Mãe, de 2020, e também no reality musical The Masked Singer Brasil, em 2021, a atriz Jéssica Ellen (29) já tem um novo trabalho garantido na telinha da Globo.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista foi reservada pela plim plim para o elenco da próxima trama das 18 horas.

Em Mar do Sertão, obra ainda em fase de pré-produção na emissora, a famosa viverá uma personagem antes destinada para Luisa Arraes (28).

Elenco central da trama

A novela prevista para substituir Além da Ilusão no segundo semestre do ano, contará com Isadora Cruz (24), Romulo Estrela (38) e Renato Góes (35) nos papéis centrais.

Escrita por Mário Teixeira e com direção de Allan Fiterman, a nova trama da TV Globo se passará em uma cidade fictícia entre Bahia, Minas Gerais e Goiás.