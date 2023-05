Jade Picon revela bastidores de Travessia ao se despedir de novela das nove: ‘Grata’

Influenciadora Jade Picon usa fotos dos bastidores de Travessia para dar adeus ao primeiro papel como atriz

Nesta sexta-feira, 5, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 22Jade Picon (21) decidiu emocionar os seus seguidores! Em suas redes sociais, a artista usou alguns cliques dos bastidores da novela das nove da TV Globo, Travessia, para se despedir de seu primeiro papel como atriz.

“Hoje, 21:20, acaba a travessia mais linda e transformadora da minha vida! Quero todos vocês comigo assistindo. Grata por tudo que eu vivi e por todos que estiveram comigo nessa jornada”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques, Jade aparece caracterizada como Chiara, segurando o barrigão de seu futuro filho. Além disso, mostrou a visão que a câmera tem ao gravá-la, selfies com outros atores da produção de Gloria Perez, como Rodrigo Lombardi, Grazi Massafera, Chay Suede, entre outros, detalhes dos roteiros que precisou ler, cenas, fotos ao lado de todos que participaram da produção da novela, tanto atores quanto bastidores, entre outras coisas mais.

Os comentários foram inundados de elogios pelo caminho trilhado pela influenciadora digital, parabenizando-a por seu trabalho. “Parabéns pelo trabalho, Jade!”, exaltou o cantor sertanejo Lucas Lucco. “Parabéns por tudo que você conquistou, você é inspiradora!”, exclamou a atriz Luara Fonseca. “Você evoluiu tanto! Sucesso Jade”, comentou uma terceira pessoa. “Menina Chiara vai estar para sempre em nossos corações”, deixou claro uma outra fã.

Veja a publicação da influenciadora Jade Picon mostrando bastidores de Travessia ao se despedir de seu primeiro papel como atriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)



Jade Picon chora com o fim das gravações de Chiara em 'Travessia': ‘Dentro e fora de cena’

Em vídeos publicados nos stories de seu Instagram, Jade Picon caiu no choro com o fim das gravações da novela de Gloria Perez. "Me apaixonei pela profissão e cara, que loucura. Às vezes eu olho para tudo e falo: meu Deus, Jade, não sei se você foi corajosa ou se você foi maluca. Mas sei que eu agarrei essa oportunidade e não deixei passar", afirmou ela.

Ela ainda refletiu sobre a evolução profissional com o trabalho em meio a críticas por sua estreia sem experiência nas telinhas: "Mais feliz ainda por sentir que, nessa reta final, todo o meu esforço e meu empenho estão transparecendo, tá dando resultado. Porque, caraca... Muito louco, eu parei a minha vida para isso. Era um sonho meu e foi muito difícil por um tempo mesmo. Vocês acompanharam o tanto que eu fui criticada, entrei 100% inexperiente", declarou.

"Eu tive que ter comigo a empatia que muita gente não teve. Se eu tô aqui hoje falando que tô feliz, que tô contente, é por isso. Eu tive resiliência aqui por muito tempo. Dei razão, também, às críticas: faz sentido, agora o que eu posso fazer para melhorar? Aí é que mora a diferença entre um ataque e uma crítica, e você saber ler uma crítica e tirar proveito disso é a melhor coisa que você pode fazer", acrescentou.