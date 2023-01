Jade Picon dá spoiler de novo visual de sua personagem em novela das nove

Atriz Jade Picon vive Chiara na novela ‘Travessia’, de Glória Perez, e mostrou seu visual novo nas redes sociais

Na noite desta quarta-feira, 4, a atriz e influenciadora Jade Picon (21) mostrou que sua personagem Chiara, da novela das nove da Rede Globo “Travessia”, vai mudar de visual! Através de suas redes sociais, ela, que esbanjava suas curtas madeixas, agora aparece com alongamento e fios ondulados.

“Hoje a Chiara vai estar diferente. Liga aí em Travessia”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Além disso, ela aparece toda caracterizada, com uma roupa estampada e pulseira colorida.

Os comentários foram inundados de internautas elogiando a beleza e a mudança de visual da personagem da atriz. “A versão reggarea”, brincou um. “Chiara Natiruts?”, ironizou outro. “Já ligadinha aqui”, respondeu uma terceira seguidora.

Veja a publicação de Jade Picon mostrando o novo visual de sua personagem Chiara na novela Travessia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)



De volta para o Rio!

A Jade Picon, intérprete de Chiara de Travessia, novela das 9 da Globo, foi flagrada desembarcando no Aeroporto Santos Dumont, no Rio desta terça-feira, 3, depois de passar o ano novo em Maracaípe, no Nordeste.

A influencer, que tentou passar dispercebida pela multidão do aeroporto pleno final de ano, se disfarçou com um moletom, boné, máscaras e óculos escuros. No entanto, o disfarce realizado pela influenciadora não foi o bastante e um paparazzi que estava no local acabou reconhecendo a jovem rapidamente. Assim que Jade percebeu que tinha sido notada pelo paparazzi acenou para o profissional e para algumas fotos.