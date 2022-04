Isadora será vaiada durante concurso em 'Além da Ilusão'

Modista Isadora será vaiada durante concurso na novela de época 'Além da Ilusão'

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 13h58

A mocinha da novela de época Além da Ilusão, escrita por Alessandra Poggi, se dará mal em breve durante um evento que acontecerá na história.

Nos próximos capítulos da trama das 18 horas, a personagem Isadora (Larissa Manoela) será humilhada no concurso de moda Senhorita Galante ao ser anunciada como a campeã da disputa.

Inscrita na competição do folhetim da TV Globo com o pseudônimo de Dalva Miranda, a jovem receberá muitas vaias e gritos do público presente no local quando subir ao palco.

Vaias e gritos!

"Dalva Miranda sou eu! Mas meu nome na verdade é Isadora Tapajós", dirá ela. Marmelada!!!", falarão algumas pessoas presentes no concurso, discordando da vitória de Isadora no evento de moda que agitará a cidade