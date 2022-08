Isabel Teixeira celebra encontro com Angela Leal, que foi Maria Bruaca na primeira versão de Pantanal

Encontro das duas atrizes que fizeram a Maria Bruaca em Pantanal! Isabel Teixeira e Angela Leal comemoraram o momento juntas com fotos na web

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 17h49

A atriz Isabel Teixeira viveu um momento emocionante ao encontrar a atriz Angela Leal. As duas interpretaram a personagem Maria Bruaca nas duas versões da novela Pantanal: a trama original em 1990 e a versão atual, em 2022.

As fotos do momento especial foram compartilhadas pelas duas atrizes no Instagram e encantaram os fãs da novela. “Nós, as Marybrus. Nós, as Bruacas”, disse Angela na legenda dos seus posts.

Enquanto isso, Isabel brincou sobre encontrar Angela, Leandra Leal e Rita Wainer na mesma oportunidade. "Nós duas, nós três e nós quatro. Dia feliz, a gente se conhecendo e as famílias se encontrando. Que sorte que as nossas estradas se cruzaram assim, Angela Leal e Leandra Leal. Foi minha irmã Rita Wainer que me deu esse encontro de presente. E as fotos quem fez foi o Julinho Andrade", disse ela.

Isabel Teixeira revela o que tem no copo de Maria Bruaca nas cenas de Pantanal

Há pouco tempo, Isabel Teixeira e Angela Leal conversaram sobre o que tem no copo da personagem Maria Bruaca nas cenas do remake da novela Pantanal. Isabel contou que é caipirinha, e é uma válvula de escape da personagem.

A revelação foi feita durante uma conversa de Isabel Teixeira e Angela Leal no Gshow. “Tem algumas coisinhas que eu faço para você. Ela fumava, não é? E eu via que, quando você fumava, era um lugarzinho teu, era um lugarzinho escondido. Aí, eu inventei uma coisa”, disse ela, falando do copo com caipirinha.

Então, Angela Leal completou a amiga: “Um golezinho? Eu já percebi. Digo: 'olha o escape dela'. Porque o cigarro era o escape, a demonstração que ela podia fugir da casinha e não ser só a Bruaca. E muita gente ali ainda não percebeu que aquela limonada está batizada”. Por fim, Isabel feliz ao ver que sua ideia foi percebida pela atriz veterana. “Eu fiz pra você”, declarou.

