Isa Salmen, de Fuzuê, revela mudanças na personagem: 'Vai bagunçar'

Isa Salmen, que estrela Fuzuê como Sandrinha, vai ganhar um papel importante no desenrolar da trama das 19h. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revela cenas de ação para a novela, desafios nos bastidores e mudanças na personagem: "Vai bagunçar".

"A princípio, ela só ia ficar alguns capítulos, mas a troca foi tão legal e o pessoal recebeu ela de uma forma tão bacana que o autor começou a escrever mais um monte de coisas. Agora, ela vai até a reta final. Vai ser uma peça fundamental, trazer muita aventura, adrenalina e bagunçar as estruturas da novela", compartilha a atriz de Fuzuê.

Com novidades para a trama de Sandrinha, Isa Salmen revelou que os fãs podem esperar cenas de ação no futuro da personagem: "A gente tem muitas cenas para gravar ainda, mas a Sandrinha vai ter umas cenas de ação que a gente está ensaiando. Nunca gravei nada assim na vida, são cenas de ação que tem bastante aventura. Eu ainda não tinha feito uma personagem que passava por esse sufoco. Vai ser desafiador e diferente".

Para além das emoções em Fuzuê, a atriz destacou que também carrega o espírito da aventura na sua paixão por viajar. "Sou aventureira no sentido de viajar, não no de fazer esportes radicais. Sempre pego uma mochila, viajo sozinha e vou para os quatro cantos do mundo. Não tenho muito essa de ter medo, sou corajosa e aventureira nesse sentido", declara Isa Salmen , que já viajou para mais de 86 países.

Além das cenas de ação para a novela, a intérprete de Sandrinha em Fuzuê ressalta os desafios de entrar como personagem fixa com a trama em andamento: "Caí de paraquedas na novela. Como ela já vem sendo gravada há meses, os atores já estão aquecidos, com um entrosamento e preparados. Quando você entra em uma reta final de trama, do meio para o final, é um desafio para o ator, porque você tem que encontrar o corpo, a linha dramatúrgica e a curva da personagem. É um desafio, mas eu adoro, estou mergulhando e estudando muito, dando o meu melhor".