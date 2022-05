Irma beija o namorado da irmã Madeleine em 'Pantanal'

Irma beija o namorado da irmã Madeleine e provoca confusão na novela 'Pantanal'

Uma nova traição em família abalará e muito os ânimos de duas grandes personagens do remake da novela Pantanal.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, a solitária Irma (Camila Morgado) voltará a se envolver com um companheiro da própria irmã dela na história rural.

Depois de ter transado com o peão José Leôncio (Marcos Palmeira) e ficado com Gustavo (Caco Ciocler) no passado do folhetim da TV Globo, a personagem perderá o controle e beijará o médico.

Beijo da cunhada

Atual namorado de Madeleine (Karine Telles) na novela das nove, o psiquiatra se assustará com a atitude inesperada da sua cunhada, e a troca de carícia dos dois será flagrada na história rural.