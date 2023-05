A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 8 a 12 de maio

Na primeira semana da novela A Infância de Romeu e Julieta, Telma se encanta por Daniel andando de skate

Capítulo 01, segunda-feira, 08 de maio

Clara Campos explica brevemente para a neta, Julieta, a história do bairro Castanheiras e a divisão entre Lado Vila e Lado Torre. O avô de Romeu, Leandro Monteiro, culpa os Campos pela falta de avanço e comenta com Romeu que o neto vai herdar os negócios da família. No CEC (Centro Esportivo Castanheiras), Téo discute com Alex, seu maior rival. O bairro fica sabendo da festa a fantasia do CEC, em comemoração aos 10 anos da instituição e às bodas de ouro de Clara e Hélio. Mesmo não podendo frequentar o CEC, a pedido da família Monteiro, Romeu pensa em ir ao evento. Glaucia agrada Leandro ao máximo por achar que o pai prefere Bernardo. Ellen chama Nath para brincar na rua, as meninas observam Ian falando sozinho. Ellen avista um adesivo da gangue Pedalzera, símbolo que indica que as crianças não podem brincar no local sinalizado. Romeu mente para Vera afirmando que vai estar na casa do Alex. Chega o dia da festa a fantasia no Centro Esportivo Castanheiras. Patrick se encanta com a fantasia e beleza de Julieta. Mariana fica com ciúmes de Daniel e Telma juntos. Alex leva Ian para a celebração, mas não quer ficar ao lado do irmão. Com imaginação fértil, Ian se depara com um menino com fantasia de dragão e projeta, em sua cabeça, uma ilusão do monstro de verdade. Romeu e os primos, Nando e Dimitri, tentam entrar de penetras pelos fundos da festa, mas Dimitri não consegue pular o portão e Romeu manda ele voltar para casa. Romeu e Nando entram na quadra do evento e esbarram com Hélio. Romeu olha para Julieta pela primeira vez e sente uma forte emoção. A gangue Pedalzera percebe Dimitri na rua e o persegue. Lívia e Alex conversam, mas Téo nota a namoradinha com o oponente e fica com ciúmes. Julieta mira em Romeu e fica deslumbrada.

Capítulo 02, terça-feira, 09 de maio

Romeu convida Julieta para dançar e ela aceita. Patrick identifica Julieta com o menino novo e fica incomodado. Com bomba de fumaça, Patrick atrapalha a dança de Romeu e Julieta. Fanáticas pelo Romeu, Karen e Rosalina procuram pelo amado na festa. Glaucia vê Vera na capa da revista e fica afetada por ser da família e não estar na reportagem. Vera vai em busca de Romeu na casa de Alex e não encontra o filho. Vitor distribui ficha para votação de melhor fantasia; Fausto ganha papel, mas o queima. Nath e Ellen pedem voto para as pessoas. No seu apartamento, Leandro escuta a música da festa. Na porta do evento, a polícia comunica Hélio que um morador reclamou do barulho; ele desconfia que Leandro fez a denúncia. Mari pede para o DJ interromper o som do evento, mas Victor diz para Mari não deixar o trauma com a polícia a dominar. Ellen e Nath preenchem vários formulários para ganharem a competição. Em conversa com Daniel e Mariana, Telma toca no assunto da prisão de Mari e a deixa desconfortável. Patrick revela a Hélio que o menino que dançou com Julieta é do Lado Torre. Telma pergunta para Daniel como anda a relação com a ex-esposa, Mari; ele diz que já aceitou que a relação deles mudou. Amanda flagra Nath e Ellen sabotando a urna. Lado Vila e Lado Torre fazem uma batalha de dança. Romeu e Julieta vão para fora do evento e conversam sobre a vida distintas deles; Fausto observa eles juntos. Nath e Ellen falam para Ian andar com elas. Na pista, Alex e Téo discutem. Julieta se apresenta somente como “Juli” para Romeu e ele, apenas “Rô”.

Capítulo 03, quarta-feira, 10 de maio

Vera fala para Bernardo que não tinha ninguém na casa do Alex, ela fica preocupada ao lembrar de situação similar no passado. Vitor anuncia que os vencedores de melhores fantasias são Lívia e Alex; Téo não suporta o fato. Vera e Bernardo brigam com Romeu por mentir. Amanda e Mari ficam preocupadas com a obra que está sendo construída na frente do Armazém Vila das Flores e espiam de perto para saber o que é o novo comércio; Vitor nota essa cena e cutuca as moças. Mari recebe do correio a revista com a foto de Vera na capa e joga no lixo. Fausto pede à Vera emprego para a filha dele, a Pórcia. Alex diz para Romeu que Rosalina gosta dele e pede para esquecer a menina misteriosa do baile. Romeu vai até o Lado Vila em busca de Juli. Julieta repara na revista com a reportagem da Vera no lixo e questiona a mãe. Fausto conta para Leandro que Romeu foi à festa de Hélio. Dimitri recebe um recado do Pedalzera para um encontro e vai até o endereço. Julieta procura Romeu no Lado Torre. Romeu descobre o endereço de Juli e vai até o local com flores. Téo desabafa com o padrasto, Enzo, sobre a paquera com Lívia. Ian perde o manual de escoteiro e quando encontra percebe que está danificado; Leon, o leão da sua imaginação, aparece para tranquilizá-lo. Andando de skate no Lado Torre, Julieta é atropelada por Vera. Romeu vai até a residência de Juli, se depara com Hélio e descobre que a menina é neta do rival do seu avô. Vera tenta cuidar de Julieta e não sabe que ela é filha de Mariana; Julieta tenta se esquivar de Vera, já que a garota conhece a história da adversária da sua mãe. Pedalzera solta um cachorro para correr atrás de Dimitri. Hélio e Clara insistem para Romeu entrar na casa e tomar café; ele fica apreensivo.

Capítulo 04, quinta-feira, 11 de maio

Hélio pergunta qual o sobrenome da família de Romeu; o garoto inventa outro sobrenome. Patrick e Téo observam Julieta caminhando no Lado Torre. Patrick sugere acompanhar Julieta até casa dela; chegando na residência, Julieta e Patrick esbarram com Romeu. No portão da casa, a sós, Patrick pergunta o que o Romeu quer com a Juli. Telma leva as filhas até o Armazém Vila das Flores para fazerem compras; na frente do comércio, ela enxerga Daniel andando de skate e decide falar com o galã. Dentro do Armazém, Karen grita com Ellen e Lívia não gosta da atitude da irmã. Mari observa Telma com Daniel e alerta a mulher que as filhas dela estão discutindo no estabelecimento. Romeu sobe na árvore da casa de Juli e conversa com a garota na varanda; eles falam sobre um sentimento que nunca vivenciaram antes e o impasse por eles serem de lados diferentes de Castanheiras. Mais tarde, Leandro explica para Romeu que ele não pode frequentar o CEC; Vera diz que a família Campos é criminosa. Após ser questionada por Julieta, Mari decide revelar o conflito com Vera e a família Monteiro. Vera também conta a briga com os Campos para Romeu, mas com sua versão da história. Patrick nota grupo do Lado Torre na praça e chama os amigos do Lado Vila para confrontá-los. Nath comenta com Ellen que achou um canto sem a marcação do Pedalzera para brincar. Lado Torre e Lado Vila criam discórdia por disputa de espaço na praça; Julieta chega e interrompe.

Capítulo 05, sexta-feira, 12 de maio

Mariana compartilha com Amanda que contou sobre passado para a filha. Vitor chega atrasado no trabalho e Mari grita com o irmão por estar cansada do jeito desinteressado dele. Mari diz a Amanda que às vezes acha Vitor o causador da sua prisão. Através da reportagem na revista, Julieta descobre que Romeu é da família Monteiro. Os amigos de Romeu aconselham ele esquecer Julieta. Lívia sugere que Julieta faça o mesmo com Romeu. Ian ajuda Nath e Ellen a limpar um espaço livre do Pedalzera. Após ver Ian dialogar sozinho, Nath e Ellen não querem brincar com ele. Bassânio chega no Armazém e Vitor o atende mal, mas logo Mari o recepciona muito bem. Pórcia faz entrevista de emprego com Fred e Glaucia. Vitor diz para Clara que precisa modernizar o Armazém. Leandro conta para Romeu que o terreno do CEC era para ser dele, mas que Hélio praticamente o roubou. Fausto visita Hélio e expõe que o novo empreendimento à frente do Armazém é da Monter Holding, empresa de Leandro. Chega o dia da inauguração da obra. Amanda e Mari observam Vitor dando entrevista para os jornalistas em troca de benefícios. Fausto comenta com Hélio que é amigo dele e do Leandro ao mesmo tempo. Dimitri é capturado pelo Pedalzera e os integrantes se apresentam para o menino.