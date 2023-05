A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 29 de maio a 2 de junho

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Romeu escuta Mariana falar que Vera é uma ‘praga’

Capítulo 16, segunda-feira, 29 de maio

Na disputa pelo banco da praça central por uma semana, o Lado Vila ganha o jogo contra o Lado Torre. Além do espaço da praça, uma foto dos perdedores elogiando os vencedores nas redes sociais foi combinado. Alex se recusa a tirar a foto dos perdedores, mas Romeu diz que ele precisa cumprir. Hélio convida Rômulo (nome que Romeu usa para se esconder dos parentes e amigos de Julieta) para a sala dele; Hélio alega que o garoto tem potencial nos esportes e propõe que ele treine no CEC. Através das câmeras de segurança, Glaucia e Fred flagram Dimitri com a gangue Pedalzera aprontando no mercado. Bernardo diz a Leandro que construir no Lado Vila é provocação à família Campos e que se for agir assim, ele está fora do negócio. Julieta encontra novamente com Romeu na fonte, Romeu revela a Julieta que a família dele não vai gostar se ele anunciar que vai treinar no CEC, mas que pretende dar um jeito.

Patrick, Téo e Lívia vão até uma sorveteria localizada no Lado Torre e obrigam os rivais a postarem a foto da derrota. Glaucia comenta com Dimitri que viu ele com a gangue Pedalzera; Dimitri questiona o motivo da mãe pegar no pé dele, já que ela nunca pensa no filho. Clara diz para Mariana cogitar a volta de Vitor para o Armazém. Na Monter Holding, Hélio leva uma reclamação da associação de moradores para Leandro. Enzo recebe uma proposta de emprego como contador da Monter. Patrick afirma a Alex que tem um vídeo constrangedor dele escorregando na quadra e que se não postar a foto da derrota, ele vai compartilhar o vídeo com todo mundo. As crianças do Lado Torre aceitam publicar a foto. Em conversa com Hélio, Leandro diz que vai conseguir o terreno no Lado Vila para a construção, não importa o que tenha que fazer; Hélio declara que vai convocar a assembleia do bairro para impedi-lo.

Capítulo 17, terça-feira, 30 de maio

Bernardo encontra com Hélio na porta da Monter Holding e declara que sente muito pela ambição do pai. Bernardo revela a Hélio que o novo empreendimento será um condomínio; Leandro observa a conversa dos dois pela câmera de segurança. Vera diz para Glaucia que já sabe do incidente do mercado e que deseja fazer um boletim de ocorrência; Glaucia ameniza a situação, já que Dimitri estava envolvido na confusão.

Telma visita Daniel, no bate-papo, Telma ri de uma situação e Daniel expõe que a risada dela lembra a da Mari; Telma fica sem graça. Mesmo as crianças do Lado Torre cumprindo com o acordo, alguém do Lado Vila publica o vídeo do Alex, que fica furioso. Amanda fica brava com Mari, já que Vitor voltou a trabalhar no Armazém sem o consentimento dela. Mari pontua para Amanda que é a última chance que dá a Vitor. Patrick admite aos amigos que ele criou um perfil falso para soltar o vídeo de Alex passando vergonha. Lívia e Téo falam que Patrick perdeu a razão e que agora o Lado Torre vai se vingar.

Capítulo 18, quarta-feira, 31 de maio

Após Fred lançar um jingle para a Monter Mercado, Vitor faz o mesmo com o Armazém das Flores. Julieta pergunta ao pai se ele já ficou com Telma e questiona se foi por conta da Telma que Daniel e Mari se separaram. Para conseguir um espaço na agenda e treinar no CEC, Romeu mente para os pais alegando que agora ele faz parte de um grupo de estudos. Na rua, Alex vira motivo de piada pelo vídeo cômico; Rosalina e Karen afirmam que pelo menos ele está famoso. Hélio fala a Julieta que Rômulo (Romeu) tem habilidade para o esporte e parece ser de boa índole. Romeu chega no CEC e avisa a Hélio que os pais liberaram o jovem para treinar, mas Hélio afirma que precisa trazer os pais na hora da matrícula. Telma diz a Leandro que vai continuar na casa dela; Leandro aumenta a oferta em 30% e um apartamento no Verona (Lado Torre) para ela morar.

Clara chega na conversa e se surpreende com Leandro no Lado Vila; Clara diz que Castanheiras não precisa de luxo e sim de natureza e paz. Romeu inventa para Hélio que os pais estão viajando e propõe a assinatura da matrícula de forma digital. Hélio concede, mas alega que futuramente vai conversar com os pais de Romeu sobre o talento dele. Alex começa a fazer vídeos com dancinhas e vira a nova sensação da internet. Com carro de som e o jingle tocando, Vitor circula pela praça central divulgando o Armazém. No CEC, Romeu fala para os amigos o chamarem por Rômulo Castro, porque Hélio não pode saber que ele é um Monteiro. No Armazém, Vera reclama do carro de som e declara que Mariana e Amanda são desonestas, já que lançaram o jingle um dia depois do jingle da Monter Mercado. O Lado Torre e Lado Vila competem na quadra do CEC. Trapaça e Fê Dengosa não gostam que Chilique e Muke apoiem o Crânio e acham que o novato esconde algo.

Capítulo 19, quinta-feira, 01 de junho

Vitor anuncia no alto-falante do carro que os produtos do Armazém estão em promoção pela metade do preço; de repente, o estabelecimento começa a lotar. Hélio diz aos alunos que a rivalidade deles está atrapalhando os treinos. Vera e Glaucia chamam a polícia e Vitor é multado pelo barulho do carro de som. Trapaça descobre que Dimitri é rico e mora em condomínio. No quarto de Ian, Alex vê Nath e Ellen com o irmão e pede para elas irem embora por serem do Lado Vila. No fechamento do caixa, Amanda e Mari declaram a Vitor que a promoção não deu lucro. Romeu chega com roupa de treino em casa e os pais perguntam onde ele estava.

Por chamada de vídeo, Julieta conversa com Romeu; Mariana entra no quarto de Julieta e dialoga com a filha. Juli esquece de desligar a chamada e Romeu escuta Mariana falar que Vera é uma ‘praga’. Leandro diz a Bernardo que o viu conversando com Hélio e pergunta de que lado ele está. Enzo se prepara para o primeiro dia de trabalho, mas omite para a esposa, Amanda, que a empresa é a Monter. Daniel convida Mari para um piquenique com ele e Julieta; depois de muita insistência, Mari aceita. Trapaça conta para a gangue que Crânio (Dimitri) é rico e os membros do grupo tiram satisfação com o menino. Trapaça obriga Crânio liberar a entrada da gangue no condomínio. No piquenique, Julieta expõe aos pais que é estranho vê-los juntos, já que eles não são mais um casal.

Capítulo 20, sexta-feira, 02 de junho

No piquenique, por sempre falar de Vera, Julieta fica incomodada com a mãe contando sobre a rival e o passeio vira um desastre. Atrás da arquibancada do CEC, Juli pede desculpas para Romeu por Mari ter falado mal de Vera. Julieta desabafa com Romeu que queria ser a melhor amiga de Mari, mas não consegue se aproximar da mãe. Telma visita o condomínio Residencial Verona. Nando também quer entrar no CEC e pede ajuda dos amigos. Lívia procura por Julieta e a observa andando com Romeu; Romeu e Julieta disfarçam brigando e mostrando inimizade. Alguns clientes vão até o Armazém, porque gostaram da promoção do dia anterior, provando que o Vitor estava certo nas estratégias de marketing.

Glaucia comenta com Vera que a tática do carro de som do Armazém diminuiu os clientes da Monter Mercado e aumentou da concorrência. Fred sugere uma promoção exclusiva no aplicativo do mercado. Pedalzera bagunça o hall e salão de festa do condomínio Verona. Em conversa com Leandro, Telma toma a decisão final sobre a venda da casa. Alex continua gravando os vídeos e viralizando com as dancinhas na internet. Hélio diz aos alunos que Nando fará um dia de teste no CEC. Hélio explica que por conta dos últimos comportamentos dos alunos, Lado Torre e Lado Vila jogam no mesmo time. Devido a promoção no aplicativo, uma fila enorme se forma na porta da Monter Mercado. Amanda e Mari reclamam com Vera que a fila está atrapalhando a venda no comércio delas. No Armazém, Vitor reclama com Mariana e Amanda pela falta de clientes no estabelecimento e sai para aprontar novamente.