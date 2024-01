A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Pórcia conhece Daren, afilhado de Príncipe

Capítulo 191, segunda-feira, 29 de janeiro

Julieta desabafa com Daniel e diz que Domitila sempre aparece para atrapalhar o compromisso familiar entre eles; Julieta explica que ela e Mariana saíram da casa de Daniel pela pressão de Domitila. Mariana quer saber de Amanda quem é o pai de Téo, mas Amanda não conta a verdade para a amiga. Téo esbarra com Bernardo na rua e fica aflito. Telma observa Mauro e Mariana em um encontro. Daniel pergunta para Domitila se ela jogou indiretas para Julieta e Mariana sair da casa dele. Romeu descobre que Karen foi a autora que escancarou a cortina e revelou a declaração de Romeu e Julieta para todos na Festa de Aniversário de Castanheiras; o jovem afirma a Karen que a amizade entre eles acabou. Daniel diz para Domitila que Julieta sempre vai ser prioridade para ele; Domitila fica brava por ele considerar Mariana como parte da família dele. Após ser questionada, Mariana confirma para Daniel que Domitila jogou indiretas para ela e Julieta saírem da casa dele.

Capítulo 192, terça-feira, 30 de janeiro

Telma pergunta para Mauro se ele e Mariana estão juntos. Téo diz para Enzo que preferia não saber que o pai dele era um Monteiro; Enzo afirma que uma hora os dois vão se encontrar. Fausto conhece Daren [Gui Ventura], afilhado de Príncipe, e vê potencial para ser pretendente de Pórcia. Pórcia e Vitor concorrem a vaga de gerente no Monter Mercado deixada por Glaucia; Vera prepara atividades para verificar quem vai se sair melhor. Bernardo encontra Amanda na rua e fala que Enzo é um bom funcionário e que Téo é um bom menino. Através de um aplicativo no celular, as crianças do CEC votam pela futura liderança do centro esportivo. Leandro comenta com Romeu que ele só volta ao CEC se Hélio sair e Glaucia comandar o local. Pórcia ganha cargo de gerente.

Capítulo 193, quarta-feira, 31 de janeiro

Fred e Glaucia ganham o comando do CEC e deixam Hélio permanecer como treinador, mas Hélio se recusa e decide encerrar a carreira no CEC. Domitila pede desculpa para Mariana pela forma que agiu, ela diz que se deixou levar pelo ciúme; Mariana a perdoa. Mini fala para Hélio ficar no CEC, porque as crianças gostam dele, mas Hélio não quer. Glaucia vai até o Monter Mercado, joga na cara de Vera que conquistou o comando do CEC e pede demissão oficial do estabelecimento. Fred e Glaucia avisam Leandro que ganharam de Hélio na votação e Leandro fica surpreso com o resultado. Vera avisa que todos os funcionários vão ganhar curso de Libras para se comunicar com a Pórcia e atender melhor clientes surdos. Hélio se despede das crianças do CEC e todos choram pelo carinho do treinador. Glaucia fala para Fred nunca mais mencionar que eles utilizaram de um hacker para ganhar a votação de Hélio.

Capítulo 194, quinta-feira, 01 de fevereiro

Os jovens do Lado Vila querem sair do CEC, mas Hélio pede para eles continuarem. Domitila e Daniel resolvem o impasse no relacionamento. Pórcia conta para Fausto que virou gerente no Monter Mercado, mas ele não liga muito para a conquista da filha. Enzo diz para Amanda que não consegue encarar Bernardo na Monter Holding e que por isso vai se demitir. Hélio vive seu primeiro dia de desempregado. Vera libera Romeu a voltar a treinar no CEC.

Capítulo 195, sexta-feira, 02 de fevereiro

Telma usa Mini para fazer ciúmes em Mauro, mas Mini percebe a atitude dela. Bernardo pergunta para Amanda se ela comentou com Enzo sobre o passado entre eles, já que percebeu Enzo o tratar de forma fria. No primeiro dia de trabalho no CEC, Glaucia expressa a Fred o seu desejo de demolir o centro esportivo futuramente e transformar em um centro de estética. Os amigos de Julieta acreditam que Romeu sabia com antecedência sobre a notícia que os Monteiro iam comandar o CEC. Fausto apresenta Daren para Pórcia, o afilhado do Príncipe é poliglota e também se comunica em Libras. Enzo vira o novo treinador do CEC. Daniel expõe a Bassânio que o sentimento para com Domitila está fraco e que pensa em terminar. Téo e Romeu discutem em quadra e Téo fala que odeia ele e toda família Monteiro.