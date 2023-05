A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 15 a 19 de maio

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Julieta apresenta o Lado Vila para o Romeu

Capítulo 06, segunda-feira, 15 de maio

Dimitri confronta a gangue Pedalzera. Trapaça diz que na trupe ninguém é chamado pelo nome e sim por apelidos, apresentando os amigos: Muke, Chilique e Fê Dengosa. Na porta do Armazém Vila das Flores, Mariana e a família observam a inauguração do novo comércio do outro lado da praça. A família Monteiro se posiciona no evento; discreto, Romeu tenta se disfarçar para não ser reconhecido. Glaucia e Fred se exibem para a imprensa. Leandro anuncia que o novo empreendimento é um mercado, Monter Mercado, com tecnologia de ponta e sistema de compra digital. Mari fica nervosa por achar que Vera quer acabar com o Armazém. Para entrar na gangue, Pedalzera propõe desafios ao Dimitri. Mari fica desesperada com a concorrência; Vitor acha que isso vai valorizar o bairro. Fausto aproveita a oportunidade na inauguração e propõe que Leandro patrocine as peças teatrais dele. Mariana tenta entrar no evento do mercado se apresentando como imprensa, mas o segurança não libera. Glaucia facilita o acesso de Mariana, a grande rival da cunhada. Em confronto com Mariana, Vera fala que não quer a inimiga no local por ser uma criminosa. Mari rebate dizendo que foi presa injustamente e pergunta para Vera, o motivo de abrir um negócio na frente do Armazém se a queria tão longe. Glaucia grava um vídeo da briga para armar contra Vera. Julieta chega para afastar a mãe e Vera fica surpresa que Julieta, a menina que ela socorreu no acidente, é filha de Mariana. Fora do mercado, Julieta explica o contato que teve com Vera e Mari pede para ficar longe da família Monteiro. Téo e Patrick pensam em um plano para se vingar da família Monteiro. Ellen faz o álbum de família, pede para Telma foto do pai e pergunta para a mãe sobre a morte dele. Telma não gosta de tocar no assunto, mas explica que o pai de Ellen morreu em um acidente de carro. Glaucia lê as notícias com manchetes ruins para Leandro. Leandro afirma que os Campos estão se reunindo e que não vão parar por aí.

Capítulo 07, terça-feira, 16 de maio

Em conversa com Fred, Glaucia fica feliz com a repercussão negativa do mercado e diz que não tem nada a perder, já que a família não gosta dela. Romeu se arruma para sair com Alex, Karen e Rosalina. Romeu passa o endereço errado para o motorista e vai parar, sem querer, no Lado Vila. Coincidentemente, Romeu encontra Julieta no jardim da fonte, eles batem um papo sobre a inauguração do Monter Mercado. Dimitri deseja colocar adesivo do Pedalzera na pracinha que Nath e Ellen brincam. Julieta quer comprovar para Romeu que o Lado Vila é mais legal que o Lado Torre e leva o garoto para conhecer. Rosalina quer saber onde está Romeu e fala para Alex que Romeu não gosta dela. Alex liga para Romeu e implora para ele ir ao encontro. Romeu e Julieta se despedem e prometem entre eles que a briga das famílias jamais será a deles. Patrick, Téo e Lívia aprontam no Monter Mercado. Romeu encontra com amigos no boliche. Enzo assiste o jogo do Téo no CEC, por gostar de educação física, Enzo dá palpite ao treinador Hélio, que não gosta nada da atitude. Rosalina diz para Romeu que eles tem tudo a ver. Alex tira foto dos amigos no boliche e publica nas redes; Nando verifica e fica chateado que ele não foi chamado. Rosalina chama Romeu para jogar tênis no dia seguinte; Romeu solicita ajuda de Karen para afastar Rosalina. Pensando em uma nova parceria, o cozinheiro Daniel propõe à Mari um restaurante no Armazém. Telma demonstra estar com dificuldades com as contas bancárias. Julieta pergunta para Clara como foi a primeira vez que viu Hélio; ela conta que não foi amor à primeira vista e sim amizade à primeira vista.

Capítulo 08, quarta-feira, 17 de maio

Vera pergunta dos projetos de Bernardo, ele explica que um cliente o chamou para orçar uma casa sustentável no Lado Vila; Vera questiona o motivo do marido não investir mais tempo na Holding da família. Nando quer andar com Romeu e a turma, mas Alex não gosta da presença do menino. Romeu treina tênis com Karen, Rosalina chega em seguida e as duas se alfinetam. Mari fica chateada já que Clara sempre educa Julieta e ela não é vista com o mesmo carinho pela filha. Na fachada do Monter Mercado, Vera nota cartazes difamando a empresa e suspeita que foi Mariana. Juli pede uma solicitação de amizade para Romeu nas redes sociais. Karen vê o celular de Romeu e observa que Julieta pediu para seguir Romeu nas redes sociais. Vera vai até o Armazém e questiona Mariana e Amanda sobre o acontecimento na Monter Mercado; Mari fica incomodada e alega que ela está fazendo acusações injustas mais uma vez. Bassânio entra no Monter Mercado para comprar água e Pórcia o atende; Pórcia olha para Bassânio e ele acha que a jovem está o desprezando. No Armazém, Bassânio fala mal da concorrência para Mariana. Através das câmeras de segurança, a família Monteiro vê as imagens de Téo, Lívia e Patrick inserindo cartazes na fachada do mercado. Romeu diz ao amigo Alex que não gosta mais da Rosalina. Alex pergunta para Romeu se ele gosta de Juli, lembrando-lhe que ela é da família rival da dele. Vera aborda Julieta e seus amigos, e discute sobre destruição na fachada do mercado; Amanda chega e pergunta o que está acontecendo.

Capítulo 09, quinta-feira, 18 de maio

Juli diz aos amigos que os cartazes que implementaram no Monter Mercado pode piorar com a rivalidade da família. Mari chega na conversa e pergunta o que Vera está implicando com as crianças. Vera mostra orçamento para a limpeza na empresa. Dimitri arma emboscada contra Nath e Ellen e consegue colar adesivo do Peldazera no local de brincadeira das meninas. Téo, Lívia e Patrick sugerem limpar o comércio, mas Vera fala para eles modificarem o que fizeram com a orientação dela, colocando cartazes com mensagens positivas. Vitor visita o Monter Mercado, conhece Pórcia e gosta dela. Ian socorre Nath e Ellen. Patrick, Lívia e Téo alteram os cartazes em prol do Mercado. Alex encontra com Téo, Patrick e Lívia arrumando a bagunça que fizeram e provoca os rivais. Julieta diz aos amigos que não concorda com a briga entre as famílias. Mais tarde, Julieta fica feliz que Romeu aceitou sua solicitação de amizade nas redes sociais; ela manda mensagem para encontrar com ele no jardim da fonte. Pedalzera decide deixar Dimitri entrar no grupo. Para conseguir sair com Julieta, Romeu mente para Vera e Bernardo, afirmando que vai até a casa de Alex. Vera dificulta Romeu sair de casa. Pedalzera mostra o esconderijo para Dimitri e dão um novo apelido para o novato: Rodinha. Julieta fica esperando na fonte e conhece Bassânio, que mora na barraca nesse mesmo jardim. Vera fica preocupada com as amizades de Romeu. Mari e Amanda percebem a queda de clientes no Armazém. Bassânio tenta aconselhar Julieta sobre a espera por Romeu e eles viram grandes amigos. Patrick pede dicas para Téo e Lívia para conquistar Julieta. Romeu chega até a fonte e encontra Bassânio; o rapaz explica que Julieta foi embora chateada do local.

Capítulo 10, sexta-feira, 19 de maio

Exausta com as brigas das filhas, Telma vai até a casa de Daniel e pede o apoio dele; ela janta com o pai de Juli. Clara e Hélio sugerem que Mari e Julieta façam um piquenique para distraí-las; Juli pede para marcar posteriormente e Mari acha que a filha não quer passar o tempo com ela. Daniel conta para Telma que queria abrir um restaurante no Armazém e que Mari não gostou muito da ideia; Telma recomenda Daniel seguir em frente e pergunta se ele está na pista. Chateada com Romeu, Julieta bloqueia o garoto nas redes sociais; Romeu também faz o mesmo. Pórcia compartilha com Fausto que Vera está procurando novos projetos na Holding do Leandro. Glaucia pensa em lançar uma marca de moda na Monter. Vera diz para Bernardo que ele não sabe aproveitar a oportunidade que tem, mas Bernardo afirma que não se sente realizado na Holding. Telma entra no Monter Mercado e esconde o rosto para não deixar Mari e Amanda chateada, já que frequenta o comércio da concorrência. Vera compra um presente de aniversário para Rosalina e exige que Romeu a entregue. O cartão da Telma não passa no Monter Mercado. Pedalzera cerca Nath. Téo fala para Daniel que quer reservar uma mesa no restaurante dele para comemorar o aniversário de namoro com Lívia. Vitor esbarra com Telma saindo do Monter Mercado e descobre que Telma estava querendo se esconder de Mari e Amanda. Leandro reúne Bernardo e Glaucia para eles apresentarem novos projetos. Bernardo mostra um aplicativo sobre arquitetura e Glaucia debocha do irmão. Vitor conta para Mari e Amanda que viu Telma no Monter Mercado e diz que eles estão ficando para trás. Romeu entrega o presente para Rosalina e abraça a garota; Julieta passa do outro lado da rua e vê a cena.