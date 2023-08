A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 07 a 11 de agosto

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Julieta pergunta para Mariana sobre tempo na prisão

Capítulo 66, segunda-feira, 07 de agosto

No Monter Mercado, Karen tira foto com Romeu e publica nas redes sociais. Lívia encontra Julieta na estufa de Clara, escondida de Téo. Julieta comenta com Lívia que sente falta de Romeu e quer saber sobre a aproximação dele com Karen; Lívia mostra a foto deles juntos no Monter Mercado. Dimitri exibe o desenho de Flávia Monteiro para Ellen, Ian e Nath e explica que a pintura é um mapa de Castanheiras; a gangue Pedalzera observa Crânio (Dimitri) com o trio rival. Sem celular e redes sociais, Romeu escreve uma carta à Julieta, pede para Nando entregar à amada e não contar para ninguém. Karen encontra com Nando no hall do condomínio e ele confessa que vai levar uma carta ao Lado Vila. Em conversa com Téo, Lívia deixa escapar que esteve com Julieta e Téo fica bravo. Lívia diz a Téo que gosta dele e de Julieta e que se ele não entende isso, não serve para ser namorado dela.

Karen comenta com Patrick sobre a carta que Romeu queria encaminhar à Julieta e reforça que eles precisam impedir a entrega do bilhete. No esconderijo do Pedalzera, a gangue chama Crânio de traidor por andar com Ellen, Ian e Nath; os integrantes do bando pedem para Crânio escolher entre a gangue ou o trio; ele escolhe o trio. Patrick fica do lado de Julieta para impedir que Nando entregue a carta. Mariana resolve fazer um treino na academia de Mauro. Nando explica para Romeu que não conseguiu enviar a carta para Julieta, porque a viu abraçada com Patrick, parecendo mais que amigos. Téo conta para Amanda e Enzo que brigou com Julieta e com Lívia; a mãe sugere que ele procure as duas para pedir desculpa. Dimitri diz a Ellen, Ian e Nath que não faz mais parte do Pedalzera e pergunta se pode integrar o grupo deles.

Capítulo 67, terça-feira, 08 de agosto

Ellen, Ian e Nath desconfiam que Dimitri tenha um plano para se infiltrar no grupo e alegam que precisam pensar sobre a proposta. Glaucia suspeita que o marido Fred esteja traindo-a. Após sentir saudade de Romeu, Alex se acerta com o amigo; Romeu diz que vai atrás de toda verdade e mistério entre as famílias Campos e Monteiro. Téo pede desculpa para Julieta; Julieta também revela que vai fazer de tudo para as famílias se acertarem. Julieta pergunta para Daniel sobre o passado; o pai explica que na época, quando Mariana aceitou ser babá do Romeu, só existia a desavença entre Hélio e Leandro, e que ela aceitou o emprego por conta das dívidas.

Romeu questiona Bernardo se realmente houve um sequestro, mas Bernardo conta que Mariana mentiu desde o início que era da família Campos. Téo pede desculpa para Lívia, ela aceita, mas declara que o namorado tem mania de controlar tudo e não vai mais tolerar essas atitudes; com cabeça quente, eles resolvem conversar depois. Fred conta a Romeu que Mariana roubou uma joia de Vera que pertencia a Flávia no passado. Karen vê Lívia triste e provoca dizendo que Téo é chato; Lívia rebate a irmã e fala que ela nunca vai ter um namorado, mas Karen aponta que Lívia está enganada. A gangue Pedalzera cerca Crânio e pede a bike dele de volta, já que ele não faz mais parte do grupo.

Capítulo 68, quarta-feira, 09 de agosto

Ellen, Ian e Nath aparecem e defendem Dimitri da gangue Pedalzera. Mais tarde, Ellen, Ian e Nath resolvem aceitar Dimitri no grupo. Nando tenta se aproximar de Rosalina. Telma convida Mauro para a estreia no restaurante do Armazém. Vera fala para Romeu que Mariana era uma boa babá, mas que fugiu com ele em um carro roubado, sem deixar nenhum recado. Julieta pergunta para a mãe como foi a vida dela na prisão; Mariana explica que era para Vitor cuidar dela quando bebê e que sentiu muita raiva de Vitor e Vera na prisão. Vera mostra a Romeu as imagens de Mariana supostamente furtando a joia na época. Trapaça volta a comandar o Pedalzera.

Disfarçada, Glaucia segue Fred até um bar karaokê. Por fim, Julieta pergunta sobre a rivalidade do passado para Hélio e Romeu faz o mesmo com Leandro. Fred percebe que Glaucia está no karaokê. Nando se apaixona por Rosalina. Ellen, Ian e Nath acham marcações no mapa de Castanheiras e decidem acionar Clara; Dimitri aceita falar com Clara, mas pede para o trio não revelar que ele é um Monteiro. Clara diz que não lembra sobre os espirais desenhados no mapa, mas que a árvore da praça era importante para acessar o Mundo da Imaginação. Enzo pede registros antigos de Castanheiras para Hélio. Ainda no karaokê, Glaucia faz o maior escândalo com Fred por enganá-la.

Capítulo 69, quinta-feira, 10 de agosto

Glaucia se impressiona com o talento de Fred no karaokê. Nando compra uma série de anime online para assistir com Rosalina. Glaucia sobe no palco do karaokê, canta e anima o público. Alex esbarra com Lívia e se encanta com o visual da rival. Hélio resolve emprestar os arquivos de Castanheiras para Enzo. Nando e Rosalina assistem o anime juntos e ela adora. Vera diz para Vitor que deseja saber todas as estratégias do restaurante de Daniel; Vitor promete entregar um relatório completo. Fred comenta com Leandro que Enzo conseguiu os documentos antigos do bairro com Hélio e cutuca, afirmando que uma pessoa de confiança não deveria pedir nada a um Campos.

Chega o dia da estreia do restaurante, Enzo resolve ajudar os amigos na inauguração. Em conversa com Bernardo, Vera chama o marido de mau exemplo por aceitar os documentos doados pela família Campos para, futuramente, expor no Instituto Casa de Castanheiras. O tempo passa e os clientes começam a chegar na inauguração do restaurante. Mariana trabalha na cozinha ajudando Daniel. Mauro elogia o restaurante de Mariana e Telma fica com ciúmes. Na cozinha, Daniel e Mariana comemoram o sucesso e acabam se aproximando. Os encrenqueiros Vitor e Fausto marcam presença no evento. Bernardo passa pelo Armazém e decide entrar. Mariana se depara com Bernardo e afirma que o Armazém não é um local para um Monteiro.

Capítulo 70, sexta-feira, 11 de agosto

Na inauguração do restaurante, Bernardo comenta com Mariana que não queria incomodar, apenas saber como ficou o projeto que ele deu opinião. Enzo e Amanda acham que o melhor é Bernardo ficar para jantar. Mariana fica brava que Daniel mostrou o projeto do restaurante para Bernardo. Vitor liga para Vera e revela que Bernardo está no Armazém. No restaurante, Ellen, Ian e Nath encontram símbolos, tiram foto e enviam a Dimitri. Dimitri fica feliz que tem amigos de verdade. Nando conta para Dimitri que está gostando de uma menina. Vitor entra na cozinha para tentar descobrir algo. Fausto sabota o restaurante colocando um tufo de cabelo no prato e exigindo que não pague. Julieta entrega a comida na mesa de Bernardo e Vera chega no momento. Mariana pede para o casal lavar roupa suja em casa e Vera pergunta se Mariana trata os clientes de forma rude. Mariana diz a Vera que Bernardo invadiu o restaurante; Bernardo se retira do local junto à Vera.

Em casa, Vera fica brava que Bernardo foi jantar e prestigiar o restaurante da sequestradora. Vera admite que Vitor deu a informação sobre Bernardo no restaurante. No final do expediente, Amanda pergunta para Mariana como foi trabalhar com Daniel. Daniel e Mariana arrumam o restaurante e trocam olhares e flertes. No café da manhã, silêncio domina a mesa da família Monteiro; Romeu pergunta até quando os pais vão discutir. No café dos Campos, Julieta diz à família que refletiu e chegou em uma conclusão: Julieta vai desistir da amizade de Romeu para não deixar a família triste. Na roda dos amigos, Nando comenta com Rosalina sobre o anime que assistiram no dia anterior; Alex e Karen falam que anime é chato, e Rosalina esconde que assistiu a série com Nando. Um tal de Claudio [Henrique Stroeter] procura Telma e revela que Trufa pertence a ele.