Henrique Barreira aponta semelhanças de personagem da nova novela e Vai na Fé

Intérprete de Fred em Vai na Fé, Henrique Barreira vai encarar novo desafio em uma novela das 7 da Globo. Em coletiva de imprensa, ator revela detalhes de personagem

Após sucesso em Vai na Fé, Henrique Barreira (21) se prepara para um novo desafio na TV: o de estrelar Família É Tudo, próxima novela das 7 que vai substituir Fuzuê a partir de março. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da trama. Em entrevista, o ator conta semelhanças do seu personagem, Murilo, com Fred, da produção de Rosane Svartman (54) exibida em 2023.

“Meu personagem era um estudante de direito que estava começando e agora estou tendo a oportunidade de fazer o Murilo que é um advogado já formado. Agradeço ao Dani [Daniel Ortiz, autor da novela], a gente não teve tantas trocas presencialmente, mas agradeço de coração por esse personagem", comemora.

Fred conta que os personagens são parecidos após pela área profissional. "Apesar do núcleo jurídico, eles são totalmente diferentes. O Fred tinha uma inconsequência e uma infantilidade, já o Murilo opera de uma forma muito mais racional e profissional", conta.

Em Família É Tudo, Henrique Barreira vai viver um triângulo amoroso com Electra (Juliana Paiva) e Luca (Jayme Matarazzo). O ator também vai contracenar com Rafa Kalimann (30) na estreia da ex-BBB nas novelas da Globo.

"Esse âmbito dele de estar envolvido em um triângulo amoroso, nessa situação de ter tirado a Electra da prisão e ver ela querendo refazer a vida dela com o irmão que também é uma pessoa que ele guarda muito afeto, ele tenta muito operar de uma forma racional para que as coisas saiam da melhor forma. É muito complicado quando três pessoas estão envolvida numa paixão dessa, mas eu acho que é muito bonito a forma como ele percebe o amor dele e acredita em curtir a sofrença só que ao mesmo tempo ele quer se declarar para ela e também como ele quer preservar esse amor fraterno de uma referência na vida dele que é o Luca", explica.

O ator também falou sobre a experiência de atuar com os colegas de elenco. "Só quero agradecer a parceria que está sendo com o Jayme, a Ju e a Rafa. Acho que são três parceiros que me impulsionam a ser um ator, uma pessoa muito melhor dentro e fora de cena, de verdade. Toda vez que vejo que tenho cenas com eles fico com vontade de descobrir mais esse personagem", elogia.

Com as gravações a todo vapor, Henrique Barreira revela que ainda não tem a dimensão do seu personagem. "Enquanto a gente não estreia essa novela, ele é uma ideia. Estou louco pra ver esse triângulo amoroso em cenas pra entender mais um pouco melhor sobre o Murilo. Estou seguindo na vida jurídica, mas acredito que o Murilo está sendo uma novidade. Eu visto roupas que nunca vestiria, falo de uma forma que nunca falaria, mas acho que isso é o barato da profissão. Está sendo incrível!", conclui.