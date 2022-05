Globo revela o nome da nova novela de João Emanuel Carneiro

Autor de Avenida Brasil e A Favorita, João Emanuel Carneiro vai escrever novela para o Globoplay, que será dividida em duas partes

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 19h42

O autor João Emanuel Carneiro já definiu o nome de sua próxima novela: Todas as Flores. A trama já está sendo escrita e será lançada no Globoplay em outubro deste ano.

A novela terá direção artística de Carlos Araújo e será dividida em duas partes, com o total de 85 capítulos. A primeira parte será lançada entre outubro e dezembro de 2022. Então, a segunda parte chega ao público entre abril e junho de 2023.

O elenco da novela deverá contar com Nicolas Prattes, Leticia Colin, Sophie Charlotte e Regina Casé, entre outros nomes que estão sendo fechados pela emissora.

Novela do Globoplay para 2024

O Globoplay ainda terá outra novela, chamada Guerreiros do Sol, escrita por George Moura e Sergio Golderberg. A produção é uma releitura da história de Lampião e Maria Bonita e deverá ser lançada em 2024.

“A ideia é que a gente lance uma novela por ano no Globoplay, contando com a expertise de criação e produção dos Estúdios Globo. As novelas são, indiscutivelmente, uma paixão nacional do nosso público, que encontra no streaming uma nova experiência de consumo”, disse o diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos Érick Brêtas.