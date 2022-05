Globo investirá pesado em 'Mar do Sertão', a próxima novela das seis

TV Globo investirá pesado na produção da novela 'Mar do Sertão', a próxima trama das 18 horas do canal

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 11h57

A obra que vai substituir Além da Ilusão no segundo semestre do ano na programação da TV Globo já está com os seus preparativos à todo vapor.

De acordo com o site Notícias da TV, a emissora escolheu a cidade de Paulo Afonso, no sertão da Bahia, como o seu polo principal para os trabalhos na região.

As gravações de Mar do Sertão terão início no próximo dia 30, mas a equipe de logística e produção viaja dias antes para deixar tudo pronto, já que uma grande estrutura será montada no Nordeste.

Vale recordar que as novelas Senhora do Destino (2004) e Velho Chico (2016), além da minissérie Amores Roubados (2014), foram gravadas em Paulo Afonso.

História da novela

A próxima trama das 18 horas narrará a história de amor entre a sertaneja Candoca (Isadora Cruz) e Zé Paulino (Sergio Guizé), que será interrompida após o rapaz ser dado como morto. Anos depois, o protagonista reaparecerá e encontrará a mocinha casada com o malvado Tertulinho (Renato Góes).